El Sindicato de Albañiles da la bienvenida a su nuevo liderazgo ejecutivo

Driscoll designó a Robert Arnold para trabajar a su lado en la Junta Ejecutiva. Arnold, exdirector nacional de Formación de Aprendices y Capacitación en la Fundación Internacional de Educación y Capacitación en Albañilería (International Masonry Training and Education Foundation, IMTEF), se desempeñará como secretario-tesorero.

Sobre la designación de Arnold, señaló Driscoll: "Colaboré estrechamente con Bob por muchos años en proyectos de vital importancia para el futuro de este sindicato. El entusiasmo de Bob por la educación y la capacitación, su trayectoria de apertura a la innovación y el ascenso de los miembros de sectores subrepresentados, y su dedicación general a los miembros del BAC hacen de él un candidato ideal para este momento en la historia de nuestro sindicato".

La Fundación IMTEF, junto con los Comités Mixtos de Formación de Aprendices y Capacitación (Joint Apprenticeship and Training Committees, JATC) a lo largo y a lo ancho de EE. UU. y Canadá, ofrecen a los miembros del BAC oportunidades de formación de aprendices y capacitación en albañilería durante toda la vida. A partir del 1 de febrero de 2020, la Fundación IMTEF tendrá el placer de contar con Anthony DiPerna, presidente del gremio local 3 en Nueva York del Sindicato de Albañiles y Oficios Afines (BAC), como director nacional de Formación de Aprendices y Capacitación.

Driscoll, nuevo presidente del BAC indicó: "Nos llena de entusiasmo darle la bienvenida al compañero DiPerna a este puesto de liderazgo clave para nuestra industria. Tengo una enorme confianza en que los años de experiencia de Tony como albañil, supervisor, funcionario de su gremio local y presidente de su JATC local lo han preparado para liderar los programas de educación y capacitación del BAC en la próxima década y por muchos años más".

Para ver comunicados de prensa detallados sobre el nuevo liderazgo ejecutivo del BAC y el director nacional de Formación de Aprendices y Capacitación de la Fundación IMTEF, consulte Driscoll asumirá como presidente del Sindicato de Albañiles tras el anuncio de la jubilación de Boland y La Fundación Internacional de Educación y Capacitación en Albañilería anuncia la designación de DiPerna como director nacional de Formación de Aprendices y Capacitación.

El Sindicato Internacional de Albañiles y Oficios Afines, con sede central en Washington, D.C., es el sindicato más antiguo de Norteamérica y representa a unos 75,000 albañiles capacitados en los Estados Unidos y Canadá, incluidos obreros que se dedican a la colocación, fijación, instalación, aplicación, pulido o acabado de o con ladrillos, cerámicos, cemento, yeso, piedra, mármol, concreto, terrazo y mosaicos.

La Fundación Internacional de Educación y Capacitación en Albañilería, junto con los Comités Mixtos de Formación de Aprendices y Capacitación (JATC) a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y Canadá, ofrecen oportunidades de formación de aprendices y capacitación en albañilería durante toda la vida a los miembros del Sindicato Internacional de Albañiles y Oficios Afines (BAC) para ayudarlos a ampliar sus habilidades y avanzar en su profesión.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083203/Tim_Driscoll_BAC_President.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083204/Bob_Arnold_BAC_Secretary_Treasurer.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083205/Anthony_DiPerna_Headshot.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083112/IMTEF_Logo.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083113/International_Union_of_Bricklayers_and_Allied_Craftworkers_Logo.jpg

FUENTE International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers; International Masonry Training and Education Foundation

SOURCE International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers; International Masonry Training and Education Foundation