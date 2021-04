El Sportage 2022 llega con más tecnología y comodidades. Una línea simplificada destacada por el popular Nightfall Edition

IRVINE, California, 27 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Siendo uno de los emblemas de Kia con más trayectoria, el Sportage 2022 no tuvo cambios para 2022 pero conserva su diseño, capacidad y comodidad vanguardistas. Como novedad para este año, el LX paquete Value Edition viene con ruedas de 18 pulgadas en gris oscuro, llave inteligente con encendido presionando un botón y asientos delanteros con calefacción. El Nightfall Edition además reemplaza la versión S como paquete independiente, y el techo corredizo panorámico ahora viene estándar en la versión EX. El EX paquete Tech y el SX Turbo están equipados con nuevas actualizaciones de mapas de cortesía, que incluyen nuevos puntos de interés y características de soporte del sistema ADAS.