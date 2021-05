El super héroe de 'Shang Chi' de Marvel Simu Liu y la actriz de 'Home Economics' Karla Souza se unen a los creadores de got milk?/ toma leche para ayudar a proporcionar hasta 1 millón de comidas a niños que enfrentan hambre a través del desafío #StayStrongTogether

La Junta de Procesadores de Leche de California con No Kid Hungry® Celebran la Fuerza, la Resiliencia y el Poder de Adaptación del Espíritu Humano con Donativos a los Programas de Comidas Escolares

SAN CLEMENTE, Calif., 13 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A raíz de la pandemia del coronavirus, millones de niños y sus familias se enfrentan a la pobreza y al hambre. Comprometidos con ayudar a las familias de California, la Junta de Procesadores de Leche de California (CMPB), creadores de la icónica 'got milk?' y su contraparte en español, 'toma leche', se ha unido a la campaña No Kid Hungry® de Share Our Strength para ayudar a brindar 1 millón de comidas1 a niños que enfrentan hambre en todo el estado dorado, a través del lanzamiento del desafío #StayStrongTogether. La iniciativa está dedicada a resaltar la fuerza y la resiliencia en esta época de desafíos, mientras inspira a dar a los demás uniéndose al movimiento, ayudando a conectar a los niños con comidas saludables a través de No Kid Hungry y su red de programas de comidas escolares.

Más de 2.2 millones de niños de California pasarán hambre este año debido a la pandemia. Tradicionalmente, estos niños han dependido de las comidas que reciben en la escuela. Para muchos, es el único alimento que pueden obtener en un día. Con tantos niños que aún no asisten a la escuela tiempo completo y padres de familia fuera del trabajo debido a la pandemia, el hambre infantil sigue siendo increíblemente alta, con muchos niños que no tienen acceso a las comidas que necesitan para nutrirse.

#StayStrongTogether tiene como objetivo celebrar la fuerza, la resiliencia y la adaptabilidad del espíritu humano. La Junta de Procesadores de Leche de California alienta a las personas a difundir el bien social y la positividad entre los niños de California simplemente compartiendo en redes sociales posts motivacionales que expresen lo que significa fomentar la mentalidad de 'mantenerse fuerte'. A partir de esta semana, cada post de #StayStrongTogether compartido y que genere interacción en Instagram y Twitter, y que además mencione a @gotmilk o @tomaleche y etiquete a dos amigos para que se unan al movimiento hasta el 30 de junio recaudará un donativo de $1 para la campaña No Kid Hungry por parte de 'got milk?' para ayudar a contribuir a la meta de proporcionar hasta 1 millón de comidas.

"Ha pasado más de un año desde que inició la pandemia y aunque estamos empezando a ver un rayo de luz al final del túnel, el trabajo para apoyar a California está lejos de terminar, especialmente por lo que será una transición turbulenta", comentó Steve James, director ejecutivo de la Junta de Procesadores de Leche de California y líder visionario de 'got milk?' "Las consecuencias financieras por el COVID-19 han llevado el hambre infantil a niveles récord: el 27% de los niños menores de 18 años enfrentan inseguridad alimentaria, lo que significa que todavía hay una gran necesidad. La iniciativa #StayStrongTogether se apoya naturalmente en el legado de bondad saludable de la leche, nutriendo a los niños y las familias mientras salen adelante con confianza. Todos tenemos diferentes fortalezas para compartir en la lucha para garantizar que cada niño en California obtenga la comida que necesita. Cualquiera que sea tu fortaleza, hay una manera de compartirla para ayudar a los niños y crear soluciones para el hambre infantil".

A través de una combinación de subvenciones de emergencia, asistencia estratégica, abogacía por la causa y concientización, No Kid Hungry está ayudando a los niños, las familias y las comunidades a obtener los recursos que necesitan.

"La inseguridad alimentaria en los primeros años puede tener un impacto inmediato y duradero en la salud, el aprendizaje, la preparación escolar y el comportamiento en general", expresó Diana Hovey, vicepresidenta senior de alianzas corporativas de Share Our Strength. "Durante esta época de desafíos, estamos orgullosos de seguir al lado de estos niños y las organizaciones que los apoyan. #StayStrongTogether no sólo nos ayudará a brindar tranquilidad a los niños en California, a quienes les preocupa saber de dónde obtendrán su próxima comida, sino que también ayudará a alimentar su vida, su aprendizaje y sus sueños. Agradecemos a la Junta de Procesadores de Leche de California por su generoso apoyo".

Para dar inicio a la campaña con los primeros posts de #StayStrongTogether en redes sociales, 'got milk?' contó con la ayuda del célebre actor de 'Kim's Convenience', activista y estrella de 'Shang Chi' de Marvel, Simu Liu, y la reconocida por sus múltiples talentos, actriz mexicana y madre de dos hijos, Karla Souza, de las famosas 'Home Economics' y 'How to Get Away with Murder'. Simu y Karla se unieron a got milk?/toma leche y No Kid Hungry para lanzar el primer post #StayStrongTogether. Cada uno promueve su propia mentalidad positiva de 'mantenerse fuerte' mientras anima a sus fans a unirse al movimiento para garantizar que todos los niños de California obtengan la comida que necesitan.

Puedes obtener más información sobre #StayStrongTogether y las formas en las que puedes donar a No Kid Hungry visitando gotmilk.com, tomaleche.com o siguiendo a @gotmilk o @tomaleche en Instagram y Twitter.

1 Cada dólar donado a No Kid Hungry ® puede ayudar a proporcionar hasta 10 comidas saludables a través de su red de programas de alimentación de miembros locales de California, incluyendo alimentos nutritivos como la leche, para ayudar a garantizar que ningún niño pase hambre. Desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, cada interacción recibida en un post de #StayStrongTogether, recauda $1 para la campaña No Kid Hungry de la Junta de Procesadores de Leche de California con un compromiso mínimo garantizado de $50,000 y un compromiso máximo de $100,000 para ayudar a contribuir hacia la meta de proporcionar hasta 1 millón de comidas.

Acerca de la Junta de Procesadores de Leche de California

Desde 1993, California Milk Processor Board (CMPB) (Junta de Procesadores de Leche de California), creador de las famosas campañas got milk? y toma leche, se ha comprometido a aumentar el consumo de leche en todo California. Una iniciativa reciente, "Bones Love Milk", está dedicada a educar a los jóvenes sobre los beneficios reales de la leche como "bebida energética de la naturaleza" de una manera poco convencional, mostrando cómo la leche es una verdadera fuente de nutrientes, que proporciona huesos fuertes, energía, hidratación y recuperación muscular. CMPB es financiado por todos los procesadores de leche de California y administrado por California Department of Food and Agriculture (Departamento de Alimentos y Agricultura de California). La marca registrada got milk? es una marca federal registrada y marca de servicio. Para más información, visita www.tomaleche.com y www.gotmilk.com.

Acerca de No Kid Hungry

Ningún niño debería pasar hambre en Estados Unidos. Sin embargo, a raíz de la pandemia del coronavirus, 1 de cada 6 niños podría pasar hambre este año. No Kid Hungry está trabajando para acabar con el hambre infantil al ayudar a lanzar y mejorar programas que brindan a todos los niños la comida saludable que necesitan para prosperar. Este es un problema que sabemos cómo resolver. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida con acabar con el hambre y la pobreza.

