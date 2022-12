El Tec de Monterrey anuncia las conferencias y paneles magistrales del 9° Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE 2023)

MONTERREY, México, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Durante ocho ediciones el CIIE, auspiciado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, próximo a realizarse del 16 al 18 de enero en el campus Monterrey, ha ofrecido el espacio ideal para aprender, conectar e innovar entorno a las tendencias para el futuro de la educación, en el contexto de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida.

La novena edición del CIIE contará con la participación de reconocidos académicos y especialistas internacionales con las siguientes ponencias magistrales:

"The University of the Future" con los rectores de La Tríada.

La Tríada es una iniciativa de colaboración entre las tres universidades no gubernamentales mejor calificadas en América Latina: Pontificia Universidad Católica de Chile , Universidad de los Andes y Tecnológico de Monterrey .



Nina Smidt e Inauguración del II Encuentro de la Red STEM LATAM.

El 9° CIIE y el II Encuentro de Red STEM Latinoamérica será un encuentro organizado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey , INNOVEC y la Fundación Internacional Siemens Stiftung.



Patrick Brothers , Co-Ceo of HolonIQ

Holon IQ es una plataforma de inteligencia de impacto global, a través de análisis de datos aportan para transformar y fortalecer gobiernos, instituciones e industrias alrededor del mundo en temas de educación, cambio climático y asistencia de salud.



"The Future of Learning+Work in an Exponential Tomorrow" de Gary Bolles , Author of The Next Rules of Work, Chair for the Future of Work, Singularity University and Partner in Charrette LLC

Conferencista, escritor y consultor en temas del futuro del trabajo y aprendizaje en organizaciones.



Stephen W. Harmon , Professional Education Professor, College of Design and Interim Executive Director of the Center for 21st Century Universities, Georgia Tech

Dirige la invención, prototipado y validación asociada con la innovación educativa disponible para los investigadores y miembros de la facultad de Georgia Tech.



Kim A. Wilcox , Chancellor, University of California, Riverside y patrocinador ejecutivo de Alianza MX, alianza con el objetivo de impulsar soluciones a retos compartidos entre México y USA .



"Reimagine Education: Lessons from Leonardo, language, law, and love" de Diana Ayton-Shenker , Chief Executive Officer, Leonardo/ISAST.

Profesora de la universidad de ASU y escritora de "A New Global Agenda: Priorities, Practices, & Pathways of the International Community".



"STEM PLUS: The Foundation of Education in the 21st Century" por Kristina Reiss , Professor Emeritus, Technical University of Munich .

Fue decana de TUM School of Education y directora del estudio PISA en Alemania.



"The Role of the University in the New Economy, the Universities Need to Change?" por Cheryl Regehr Vice-President and Provost at University of Toronto , Vincent J. Del Cansino , Provost and Senior Vice President of Academic Affairs at San Jose State University e Ignacio de la Vega , Vicerrector Ejecutivo de Asuntos Académicos, Facultad e Internacionalización del Tec de Monterrey .



Premios Tprize

Iniciativa de innovación abierta del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey y la Universidad de los Andes que tiene el objetivo de impulsar soluciones a los desafíos educativos que existen en América Latina y el Caribe .



Global EdTech Startup Award Competition, GESAwards

Un espacio para startups de todo el mundo que tienen la oportunidad de mostrar sus productos ante una audiencia global para conectar y generar alianzas estratégicas, facilitar oportunidades de trabajo y competir para premiar a la mejor Edtech Startup del año.



"Deliberate Innovation, Lifetime Education: The Future of Higher Education", de Rafael L. Bras , Professor at Georgia Institute of Technology , School of Civil and Environmental Engineering.

Ha trabajado como consejero de muchos gobiernos e instituciones privadas, entre estas destaca su participación en: "The NASA Advisory Committee".



Institute for the Future of Education por José Escamilla, Associate Director.

Conferencia sobre las diversas iniciativas del Instituto del Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey y su trabajo enfocado a atender los retos principales a los que se enfrenta la educación superior hoy en día.



Javier Antonio Elguea Director of Education and Employment in The Carlos Slim Foundation and Corporate Director of Human Resources for Grupo CARSO.

Sus temas de investigación e intereses profesionales incluyen: educación, economía, aspectos sociales y tecnológicos de desarrollo internacional.

