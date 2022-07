El Tec de Monterrey convoca a participar en el International Conference on Educational Innovation 2023

Se trata del congreso de innovación educativa con mayor influencia en Latinoamérica.

Se recibirán ponencias en: Tendencias educativas, Tecnologías para la educación, Gestión de la innovación educativa, Innovación académica de la salud, Formación a lo largo de la vida y Emprendimiento EdTech.

MONTERREY, México, 4 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Por noveno año consecutivo, el Tecnológico de Monterrey hace una convocatoria a todos los interesados en participar en el International Conference on Educational Innovation 2023, el congreso de innovación educativa más influyente del mundo de habla hispana. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de julio del presente año.

Se recibirán ponencias en seis temáticas: Tendencias educativas, Tecnologías para la educación, Gestión de la innovación educativa, Innovación académica de la salud, Formación a lo largo de la vida y Emprendimiento EdTech. La participación se llevará a cabo en varias modalidades, como ponencias de investigación o de innovación, paneles, presentaciones de libros, mesas de networking o conferencias de EdTech.

"Eventos como este nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre los retos que actualmente enfrenta el ecosistema educativo, así como de generar conocimientos sobre innovación educativa, como son los nuevos métodos y herramientas de enseñanza/aprendizaje que demandan las nuevas generaciones", comentó José Escamilla, director del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey.

Para la UNESCO, la innovación educativa es "un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional." Desde su fundación, el Tecnológico de Monterrey ha sido una institución con espíritu innovador, para lograr nuestro propósito formar personas que se conviertan en agentes de cambio dispuestos al beneficio del otro, requiere de una constante transformación. De ahí la creación del Institute for the Future of Education, instancia centrada en la creación del futuro de la educación para mejorar la vida de millones de personas. Como parte de la agenda transformadora, de transmisión y difusión del conocimiento aplicable para la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida, el IFE abre sus puertas más allá de las fronteras de Iberoamérica.

En las ocho ediciones que van de este congreso (de 2014 a 2021) abiertas a público externo, el interés ha ido en aumento, en 2019 se recibieron contribuciones de 23 países, mientras que en 2021 fueron 30 las naciones participantes. Por ello, se espera que para 2023 el evento tendrá un alcance mayor, no solo de ponentes, sino también de participantes.

El International Conference on Educational Innovation 2023 tendrá lugar del 16 al 18 de enero de 2023. Otro de sus grandes objetivos es seguir formando una red multidisciplinaria de especialistas que intercambien experiencias, conocimientos y propuestas de valor sobre innovación educativa. La convocatoria puede ser consultada aquí.

