El Tecnológico de Monterrey anuncia a los ganadores de los GESAwards

En el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), se realizaron los GESAwards que premian a las EdTechs más innovadoras a nivel global.

A lo largo del año se recibieron más de 3,500 aplicaciones donde solo 23 fueron los finalistas.

MONTERREY, Mexico, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- En el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), se realizó la premiación de los GESAwards, la competencia de EdTech más grande en el mundo que contó con más 3,500 aplicaciones a nivel mundial y ha representado uno de los eventos más importantes en el sector educativo, 23 proyectos de todo el mundo fueron los finalistas.

Global EdTech Startups Awards (GESAwards) es la competencia y comunidad EdTech más grande del mundo. Con más de 6,000 startups en más de 130 países, se encarga de construir ecosistemas locales de tecnología educativa que favorecen el flujo de inversiones EdTech a mercados alternativos. Además de conocer cuáles son las iniciativas más innovadoras, la premiación busca crear comunidad y apoyar de manera global y local a las startups de casi cada país del mundo gracias a los 25 socios que tiene alrededor del mundo, siendo el Tecnológico de Monterrey uno de los más importantes en LATAM.

La premiación contó con cuatro categorías:

La mejor solución EdTech : que aborda una problemática clara e importante para el mercado global, además proporciona un enfoque innovador, muestra potencial de crecimiento basado en un modelo de negocio sostenible, ofrece una experiencia de usuario relevante y demuestra la viabilidad del producto.

: que aborda una problemática clara e importante para el mercado global, además proporciona un enfoque innovador, muestra potencial de crecimiento basado en un modelo de negocio sostenible, ofrece una experiencia de usuario relevante y demuestra la viabilidad del producto. Innovación: indica que aporta un valor clave añadido pedagógico basado en las últimas tecnologías y/o tendencias innovadoras.

indica que aporta un valor clave añadido pedagógico basado en las últimas tecnologías y/o tendencias innovadoras. Mercados emergentes: brinda un ajuste óptimo del mercado de productos a los mercados emergentes, también supera los desafíos significativos que surgen de estos mercados.

brinda un ajuste óptimo del mercado de productos a los mercados emergentes, también supera los desafíos significativos que surgen de estos mercados. Impacto social: aporta una solución escalable a los desafíos sociales y globales contemporáneos relevantes.

La competencia se realiza cada año y se invitan a renombrados expertos y expertas de la región vinculados con el mundo del emprendimiento educativo para formar parte de su jurado. En esta edición estuvo compuesto por: Daniella Domínguez, líder en México del programa Amazon Web Services (AWS) Start; Martha Belden, directora de estrategia de Platzi; Fernando Valenzuela, fundador de EdLatam Alliance; Marcelo Burbano, managing partner de Prismapar; y , José Escamilla director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación.

Los proyectos ganadores de este año fueron:

Ganador como la mejor solución EdTech: Noodle Factory Ganador de la categoría Mercado Emergente: InspireLearn Ganador de la categoría Impacto Social: Parças Ganador de la categoría innovación: Arcana Instruments Ganador por voto popular: Storybook

