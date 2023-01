El Tecnológico de Monterrey anuncia os ganhadores da premiação GESAwards

Durante o Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), foi realizada a premiação GESAwards, que premia as EdTechs mais inovadoras do mundo.

Ao longo do ano foram recebidas mais de 3.500 inscrições, das quais apenas 23 foram as finalistas.

MONTERREY, México, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Por ocasião do Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), foi realizada a premiação GESAwards, a maior competição de EdTech do mundo, que recebeu mais de 3.500 inscrições a nível mundial e representou um dos eventos mais importantes do setor de educação. Vinte e três projetos do mundo todo foram os finalistas.

O Global EdTech Startups Awards (GESAwards) é a maior competição e comunidade de EdTech do mundo. Com mais de 6.000 startups em mais de 130 países, é responsável por desenvolver ecossistemas locais de tecnologia educacional que favorecem o fluxo de investimentos em EdTech para mercados alternativos. Além de descobrir quais são as iniciativas mais inovadoras, a premiação busca criar comunidades e apoiar de forma global e local as startups de quase todos os países do mundo, graças aos 25 parceiros que tem ao redor do globo, sendo o Tecnológico de Monterrey um dos mais importantes na América Latina.

A premiação contou com quatro categorias:

Melhor solução de EdTech : que aborda um problema claro e importante para o mercado global e, além disso, proporciona um foco inovador, mostra potencial de crescimento com base em um modelo de negócio sustentável, oferece uma experiência de usuário aprimorada e demonstra a viabilidade do produto.

: que aborda um problema claro e importante para o mercado global e, além disso, proporciona um foco inovador, mostra potencial de crescimento com base em um modelo de negócio sustentável, oferece uma experiência de usuário aprimorada e demonstra a viabilidade do produto. Inovação: indica que oferece um valor agregado pedagógico importante baseado nas últimas tecnologias e/ou tendências inovadoras.

indica que oferece um valor agregado pedagógico importante baseado nas últimas tecnologias e/ou tendências inovadoras. Mercados emergentes: proporciona um ajuste ideal do mercado de produtos para os mercados emergentes e, além disso, supera os desafios significativos que surgem nesses mercados.

proporciona um ajuste ideal do mercado de produtos para os mercados emergentes e, além disso, supera os desafios significativos que surgem nesses mercados. Impacto social: oferece uma solução escalável para os desafios sociais e globais contemporâneos relevantes.

A competição é realizada todos os anos, e especialistas de renome da região, ligados ao mundo do empreendedorismo educacional, são convidados a fazer parte do júri. Nesta edição, o júri era composto por: Daniella Domínguez, líder do programa Amazon Web Services (AWS) Start no México; Martha Belden, diretora de estrategia da Platzi; Fernando Valenzuela, fundador da EdLatam Alliance; Marcelo Burbano, sócio-gerente da Prismapar; e ,José Escamilla diretor associado do Instituto para el Futuro de la Educación.

Os projetos vencedores desse ano foram:

Vencedor como melhor solução de EdTech: Noodle Factory Vencedor na categoria Mercado Emergente: InspireLearn Vencedor na categoria Impacto Social: Parças Vencedor na categoria Inovação: Arcana Instruments Vencedor por voto popular: Storybook

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) é um sistema universitário particular e sem fins lucrativos com vários campus. Desde sua fundação em 1943, ele se destaca por sua excelência acadêmica, inovação na educação, empreendedorismo e visão global, assim como por seu vínculo com a indústria e com os empregadores e por sua grande capacidade de execução.

