El tema "We Will Be Better" se hace eco del 25 aniversario del regreso de Hong Kong a la patria

PEKÍN, 27 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- China Media Group lanzó el viernes un vídeo musical para el tema principal que celebra el 25 aniversario del regreso de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong a la patria.

El tema principal "We Will Be Better", compuesto por el músico de Hong Kong Keith Chan Siu-kei y Alan Cheung Ka-shing, muestra plenamente la confianza y las expectativas de los hongkoneses con una melodía enérgica y una letra legible.