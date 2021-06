El TLX del Tipo S 2021 será el protagonista de la 99a edición del Pikes Peak International Hill Climb, conducido por el loco de los coches y personalidad de la televisión Ant Anstead

Conocida como la Carrera a las Nubes, la Pikes Peak International Hill Climb es una de las competiciones automovilísticas más antiguas de Estados Unidos. Desde 1916, pilotos de todo el mundo y una gran variedad de vehículos de múltiples disciplinas del automovilismo compiten contra el reloj en el recorrido de 156 vueltas, que comienza a 9,390 pies y asciende hasta la cima que se ubica a 14,115 pies de altura.

El año pasado, un prototipo de desarrollo del esperado TLX del Tipo S ocupó el primer puesto en la histórica subida de la colina. Los vehículos Acura han competido en el evento desde 2012, registrando numerosos récords de carrera y podios. En 2020, el ingeniero de I+D de Honda James Robinson batió su propio récord híbrido por más de medio segundo al volante de un Acura NSX con un tiempo de 10:01.913. Acura también tiene el récord para la tracción delantera, que fue establecido por el hermano de James y su compañero ingeniero Nick Robinson (10:48,094) en 2018, y el récord del Pikes Peak Open de tracción total (9:24,433) que fue establecido por el piloto de carreras Peter Cunningham en 2019, conduciendo el coche de carreras Acura TLX GT.

El restaurador de coches y personalidad de la televisión británica Ant Anstead se hizo popular en su país de origen en programas como "For the Love of Cars" antes de convertirse en un nombre conocido en Estados Unidos como copresentador de "Wheeler Dealers". Recientemente, Anstead y su socio comercial, el campeón del mundo de Fórmula 1 Jenson Button, comenzaron a dedicarse a la construcción de automóviles de lujo con Radford Motors.

Encontrará más información acerca del TLX del Tipo S 2021 disponible aquí.

Acerca de Acura

Acura es una marca de automóviles líder que ofrece Artesanía de Precisión, un compromiso con el estilo expresivo, el alto rendimiento y la ingeniería innovadora, todo esto partiendo de una base de calidad y confiabilidad. La línea Acura cuenta con cinco modelos distintivos: los sedanes deportivos ILX y TLX, los vehículos utilitarios deportivos RDX y MDX, y el superdeportivo electrificado NSX de última generación. Todos los modelos 2021 y más recientes de Acura, que se venden en Norteamérica, se fabrican en los Estados Unidos con piezas de origen nacional e importadas.

En AcuraNews.com hay información adicional disponible para los medios, incluidos precios, características y especificaciones, así como fotografías en alta resolución. La información para el consumidor está disponible en Acura.com.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1530290/Acura_Pikes_Peak_2021_Pace_hero_sm.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/458749/acura_logo.jpg

FUENTE Acura

Related Links

http://www.acura.com



SOURCE Acura