El todo-nuevo 2019 KIA Niro EV[1] crossover hace su debut en Norteamérica

1 Previsto para comienzos de 2019 en minoristas selectos y mercados selectos con disponibilidad limitada.

2 Tiempo y rango de carga basados en cargador de 50 kW a 200 amps, 77 grados Fahrenheit de temperatura de la batería y menos de 10% de estado de carga de la batería. El rango real variará según las opciones, las condiciones de manejo, los hábitos de manejo, el mantenimiento del vehículo, la práctica de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y el estado del vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. El uso frecuente de la carga rápida DC puede influir de manera negativa en el rendimiento y la durabilidad de la batería; Kia recomienda minimizar el uso de la carga rápida DC.

5 El sistema Brake and Hold no es sustituto de una conducción segura. No dependa exclusivamente del sistema para detener el vehículo o evitar colisiones. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

6 El sistema Smart Regeneration no es sustituto de una conducción segura y puede no detectar todos los objetos delante del vehículo. No dependa exclusivamente de este sistema para detener el vehículo o evitar colisiones. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

7 Manejar distraído puede causar la pérdida del control del vehículo. Cuando opere un vehículo, nunca use un sistema del vehículo que le haga perder la concentración en la operación segura del vehículo.

8 El monitor de visión trasera no es sustituto de una conducción segura y puede no mostrar todos los objetos detrás del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

9 Los servicios de audio y datos SiriusXM requieren una suscripción que Sirius XM Radio Inc. vende por separado o como paquete después de la prueba de tres meses incluida con la compra del vehículo. Si usted decide continuar los servicios después de la prueba, el plan de suscripción que elija se renovará de manera automática a partir de ese momento y se cobrará de acuerdo con el método de pago que elija a las tarifas vigentes. Se aplican cargos e impuestos. Para conocer todos los términos y la forma de cancelación del servicio, lo que incluye llamar a SiriusXM al 1-866-635-2349, lea el Acuerdo con el Cliente de SiriusXM en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. La información sobre el tráfico no está disponible en todos los mercados. SiriusXM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc.

10 Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Requiere un dispositivo Apple compatible que se vende por separado. Apple CarPlay™ funciona con el servicio de datos móviles de su teléfono inteligente. Se aplican las tarifas del plan de datos.

11 La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google y se aplican sus términos y condiciones de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play y un teléfono inteligente compatible con Android que funcione con Android™ 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android Auto es una marca comercial de Google LLC.

12 El sistema de carga funciona solamente con dispositivos selectos. Para ver las advertencias e instrucciones, consulte el manual del propietario del vehículo.

13 La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc.; cualquier uso de estas marcas por parte de Kia se realiza bajo licencia. Para usar la tecnología inalámbrica Bluetooth®, se necesita un dispositivo compatible con Bluetooth®.

14 Para tener una protección máxima, use siempre el cinturón de seguridad.

15 Ningún sistema, no importa qué tan avanzado sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con responsabilidad.

16 Estas funciones no son sustituto de una conducción segura y pueden no detectar todos los objetos en torno al vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

17 La advertencia de atención del conductor no es un sustituto de una conducción segura y puede no detectar todas las instancias de fatiga del conductor o la falta de atención al conducir. No prestar atención a las condiciones de viaje y el funcionamiento del vehículo podría ocasionar la pérdida del control del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

18 La compra/arrendamiento de un vehículo Kia Niro EV 2019 nuevo con UVO incluye una suscripción gratuita de un año a partir de la fecha de venta/arrendamiento minorista del vehículo nuevo según el registro del concesionario. Después de la expiración de su suscripción gratuita de un año a UVO, el acceso continuado a UVO requerirá una suscripción paga a la tarifa de suscripción vigente en ese momento; de lo contrario, el uso de UVO terminará inmediatamente. El uso de UVO está sujeto a la aceptación de la Política de Privacidad de UVO disponible en https://owners.kia.com/us/en/privacy-policy.html y los Términos de Servicio disponibles en https://owners.kia.com/us/en/terms-of-service.html. UVO es transferible a un propietario posterior durante el término de servicio original de UVO. Solo utilice UVO cuando sea seguro hacerlo. La aplicación UVO está disponible en el App Store® o en Google Play™ Store. Kia Motors America, Inc. se reserva el derecho de cambiar o discontinuar UVO en cualquier momento sin aviso previo o incurrir en cualquier obligación futura. Pueden aplicarse tarifas de mensajería y datos. Para usar la mayoría de las funciones, se requiere cobertura de celular y GPS. Las funciones de UVO pueden variar según el modelo, el año y el nivel del modelo. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambio. Para más detalles y limitaciones, visite https://owners.kia.com o su concesionario Kia autorizado. Google y los logotipos son marcas comerciales de Google, Inc. App Store es una marca de servicio de Apple, Inc.

19 Para poder operar, las funciones remotas requieren una suscripción a UVO, un teléfono inteligente compatible y señal inalámbrica con buena cobertura. Pueden aplicarse las tarifas de servicio normales para celulares.

20 Manejar distraído puede causar la pérdida del control del vehículo. Cuando opere un vehículo, nunca use un sistema del vehículo que le haga perder la concentración en la operación segura del vehículo. La navegación es sólo para fines informativos; Kia no brinda ninguna garantía sobre la exactitud de la información.

21 Harman/Kardon es una marca registrada comercial de Harman International Industries, Inc.

22 HomeLink® es una marca registrada comercial de Gentex Corporation.