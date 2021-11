- El Tokyo International Film Festival ha finalizado con gran notoriedad en las nuevas sedes destacadas dentro del área de Hibiya-Yurakucho-Ginza, el Centro de Cine de Tokio

TOKIO, 16 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 34th Tokyo International Film Festival (TIFF) concluyó con el anuncio de los ganadores en la Ceremonia de Clausura el 8 de noviembre. El Gran Premio de Tokio fue otorgado a "Vera Dreams of the Sea", dirigida por Kaltrina Krasniqi, la primera selección TIFF de Kosovo; mientras que "World, Northern Hemisphere", de HosseinTehrani, ganó el premio Asian Future a la mejor película. Otras películas ganadoras fueron "La Civil", "Poet", "The Other Tom", "The Four Walls", "Crane Lantern" y "Just Remembering", además de los títulos premiados de Amazon Prime Video Take One "Sunday & Calm Sea" y "Under the Bridge".

El 34th TIFF mostró 126 películas seleccionadas de entre 1.533 envíos procedentes de 113 países y regiones entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre de 2021.

-Conversation Series at Asia Lounge, presentada de forma conjunta por medio de Japan Foundation Asia Center (JF) y TIFF

Al disponer de un panel asesor encabezado por la ganadora de la Palma de Oro, Kore-eda Hirokazu, la serie reunió a aclamados cineastas y actores de Asia y más allá para entablar un diálogo amistoso durante 8 días. A pesar de la pandemia existente, el Asia Lounge contó con invitados presenciales y en línea, disponiendo de audiencias capaces de participar en persona y de transmitir en vivo preguntas y respuestas para cada una de las charlas, además de establecer a su vez el salón físico donde los cineastas disfrutarían de la conversación e intercambio de formación gratuita. Los invitados internacionales incluyeron a la presidenta del jurado de TIFF, Isabelle Huppert, Chang Chen, Kamila Andini, Bahman Ghobadi, Brillante Ma Mendoza, Apichatpong Weerasethakul y Bong Joon Ho.

-Otras iniciativas conjuntas de JF y TIFF

JF y TIFF mostraron conjuntamente las ricas y diversas culturas del cine asiático en las secciones Competition, Asian Future, Gala Selection, World Focus y TIFF Series recientemente lanzadas, que incluyen:

"Arisaka"

"The Dawning of the Day"

"Payback"

"American Girl"

"Asu"

"The Brittle Thread"

"The Brokers"

"The Coffin Painter"

"The Last Birds of Passage"

"When Pomegranates Howl"

"World, Northern Hemisphere"

"Churuli"

"GENSAN PUNCH"

"Memoria"

"Terrorizers"

"Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash"

"The Excursion" y "The Day the Wind Blew" de la serie de horror de HBO Asia, "Folklore 2"

"Fragrance of the First Flower"

