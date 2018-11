El totalmente nuevo Kia Soul EV[1] 2020 combina el espíritu del Soul con la emoción que genera un auto totalmente eléctrico

Una batería que es mucho mejor

El nuevo Soul EV tiene una batería moderna de polímero de iones de litio de 64 kWh enfriada con líquido que se espera exigirá mucho menos en carga diaria, y con el sistema de carga combinado veloz (Combined Charging System, CCS) DC3 como equipo estándar, las recargas de batería deberían ser breves por lo que la diversión en el viaje puede retomarse apenas después de una pequeña pausa.

Actualmente se está probando la nueva batería para verificar el preciso rango estimado por la EPA. Los resultados se esperan para comienzos del 2019 y se anunciarán en fecha posterior.

Dinámica de la conducción – El Soul EV es hoy más divertido que nunca

El Soul EV siempre ha brindado una especie de paseo en alfombra mágica, desplazándose en silencio sin ningún aparente esfuerzo. Ahora, con 201 caballos de fuerza y un torque de 291 libras/pie (mucho más que las 210 libras/pie del modelo anterior), los conductores se sentirán casi como Aladino. La dinámica de manejo y conducción también han mejorado mucho, gracias al añadido de la suspensión trasera independiente. El nuevo Soul EV también brinda una cantidad de herramientas para que los conductores personalicen su experiencia de conducción y su uso de baterías, entre ellas:

Cuatro modos de conducción (Eco, Comfort, Sport y Eco+) que automáticamente ajustan la potencia de salida al motor de tracción, frenado regenerativo, configuración de aire acondicionado y calefacción, y definición de límites de velocidad para ayudar a manejar la eficiencia operativa 4 según las condiciones de conducción

según las condiciones de conducción Frenado regenerativo inteligente operado a través de las levas de cambio que permite a los conductores disminuir la velocidad del auto y capturar energía cinética, agregando un rango extra. Los conductores pueden elegir entre cuatro niveles de frenado regenerativo (0 a 3) según la suavidad de conducción, disfrute y eficiencia que se desee

La función Sistema de Freno y Retención permite al frenado regenerativo, mediante los controles en el timón, hacer que el auto se detenga totalmente 5

El Sistema Regenerativo Inteligente ajusta el nivel de frenado regenerativo basado en la detección de un vehículo delante del Soul EV y crea una conducción más placentera, en especial cuando se desciende por una calle inclinada 6

El monitor de Guía del Eco Pedal Inteligente ubicado sobre el tablero de instrumentos mantiene informado al conductor sobre el uso de la batería en tiempo real según datos del pedal del acelerador

PUNTOS DESTACADOS – SOUL Y SOUL EV– ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

El Soul 2020 es totalmente nuevo con un exterior renovado que se mantiene fiel a sus orígenes (la forma de caja), un estilo distintivo amado por legiones de entusiastas. El nuevo Soul EV está fabricado con la misma arquitectura, pero imbuido de un estilo único que brinda al auto un estilo propio:

Nuevo diseño de parachoques frontal y trasero

diseño de parachoques frontal y trasero Sólida grilla frontal con puerta de cargador convenientemente ubicada del lado del conductor

Faros delanteros de LED sorprendentemente integrados con la línea de cintura del auto

Exclusivos faros antiniebla

Exclusivas llantas EV de aleación de cinco rayos de 17 pulgadas

Tecnología adecuada para un modelo totalmente moderno

El Soul EV viene equipado con una larga lista de modernas funciones para ayudar a mejorar la seguridad, mejorar la experiencia de conducción y brindar facilidad de operación y propiedad. Los ingenieros y diseñadores de Kia han pensado en todo. Cada Soul EV incluye un paquete de Sistemas avanzados de Asistencia al Conductor, "Kia Drive Wise", y una larga lista de equipo estándar y opcional, cuyos puntos principales se enumeran a continuación:

Palanca de cambios rotativa automática de alta tecnología

Pantalla color táctil de 10.25 pulgadas 7 con sensor de estacionamiento trasero 8 y guía para estacionamiento

con sensor de estacionamiento trasero y guía para estacionamiento Sistema de audio de 6 bocinas (AM/FM/SiriusXM) 9 con entrada USB

con entrada USB Controles de audio montados sobre el volante

Apple CarPlay 10 y Android Auto 11

y Android Auto Conectividad inalámbrica Bluetooth 12 con reconocimiento de voz

con reconocimiento de voz 7 bolsas de aire 13 (bolsas de aire frontales dobles de avanzada, bolsas frontales dobles montadas en el lateral del asiento, bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelco, bolsa de aire lateral para las rodillas del conductor)

(bolsas de aire frontales dobles de avanzada, bolsas frontales dobles montadas en el lateral del asiento, bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelco, bolsa de aire lateral para las rodillas del conductor) Sistemas de seguridad del vehículo 14

Frenado antibloqueo



Control de tracción



Control electrónico de la estabilidad



Control de arranque en pendiente



Sistema de monitoreo de presión de neumáticos



Sistema de alerta para peatones

Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS) 15 , "Kia Drive Wise"

, "Kia Drive Wise" Advertencia de Colisión Frontal (FCW)



Asistencia para Evitar Colisión Frontal (FCA)



Advertencia de Salida de Carril (LDW)

(LDW)

Sistema de Asistencia para Mantenerse en Carril (LKA)



Advertencia de Atención al Conductor (DAW) 16



Control Inteligente de Crucero con Función de Parada y Arranque



Advertencia de Colisión por Ángulos Ciegos (BSW) (disponible)



Advertencia de Tráfico Cruzado (disponible)



Advertencia de Estacionamiento a Distancia – Reversa únicamente (disponible)

Soul EV incluye otra novedad: un relanzado sistema telemático UVO17 que permite a los dueños monitorear y controlar una larga lista de operaciones del vehículo, incluso:

Notificaciones de batería y estado de carga



Actualización de carga en tiempo real



Carga programada



Notificaciones de pánico: el vehículo enviará una notificación al servidor si la alarma de pánico se dispara, y el sistema llama al servicio de emergencia 911, brinda la posición del auto vía GPS y abre un micrófono en vivo para que los responsables de emergencias puedan comunicarse con los ocupantes del vehículo



Puntos de interés (points of interest, POI) "Send2Car" y coordenadas (waypoints). Los dueños podrán planear un viaje con coordenadas y enviarlas al sistema de navegación del vehículo

Hecho en Corea, un Soul con muchísimas novedades

Fabricado en la planta Gwangju en Corea, se estima que el Soul EV estará a la venta el próximo año. El precio se anunciará más cerca de la fecha de la puesta en venta. Los compradores pueden elegir entre dos modelos: el Soul EV y el Soul EV Designer Collection. El modelo Designer Collection, que respalda su nombre de sonido súper elegante, recibe todas los beneficios de Soul EV, y mucho más, incluyendo:

Pintura de dos tonos: Gris Gravedad con techo Oro Platino , Negro Cereza con techo Rojo Inferno y Azul Neptuno con techo Negro Cereza

, Negro Cereza con techo Rojo Inferno y con techo Negro Cereza Espejos exteriores ajustables eléctricamente de color negro brillante retráctiles con desempañador y luz de giro integrada

Audio premium con 10 parlantes Harman/Kardon 18 con amplificador externo

con amplificador externo Cargador de teléfono inalámbrico 19

Volante forrado en cuero

Asientos delanteros calefaccionados con tapizado premium ecológico de Sofino®

Espejo retrovisor con atenuación automática

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America continúa encabezando las encuestas en cuanto a calidad y es reconocida por Interbrand como una de las 100 Mejores Marcas Mundiales y una de las 50 Mejores Marcas Ecológicas Mundiales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y de la LPGA y ofrece una gama completa de vehículos vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluso autos y SUV orgullosamente ensamblados en West Point, Georgia*.

Para información a los medios, incluso fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir información personalizada por correo electrónico de comunicados de prensa en el momento en que se publican, suscríbase a www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Los modelos Sorento y Optima GDI (EX, SX y Limited y ciertos modelos LX) se ensamblan en Estados Unidos con repuestos de EE. UU. y de abastecimiento internacional

1 Se espera a comienzos de 2019 en determinados minoristas en determinados mercados con disponibilidad limitada.

2 El uso frecuente de la carga rápida CC puede tener un impacto negativo sobre el rendimiento y durabilidad de la batería, y Kia recomienda minimizar el uso de la carga rápida CC.

3 El uso frecuente de la carga rápida CC puede tener un impacto negativo sobre el rendimiento y durabilidad de la batería, y Kia recomienda minimizar el uso de la carga rápida CC.

4 El rango real variará según las opciones, condiciones de conducción, hábitos de conducción, mantenimiento del vehículo, prácticas en cuanto a la carga, edad de la batería, clima, temperatura y el estado de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. Si desea más información sobre el rango, sírvase visitar www.fueleconomy.gov.

5 El sistema de Freno y Retención no es un sustituto de la buena conducción. No confíe únicamente en el sistema para detener el vehículo o evitar choques. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

6 El sistema de Regeneración Inteligente no es un sustituto de la conducción segura, y puede no detectar todos los objetos ubicados delante de su vehículo. No confíe únicamente en este sistema para detener el vehículo o evitar choques. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

7 Si se conduce de manera distraída, se puede perder el control del vehículo. Cuando opere un vehículo, jamás use un sistema del vehículo que aleje el foco de la operación segura del vehículo.

8 El Sensor de Estacionamiento Trasero no es un sustituto de una conducción segura, y puede no mostrar todos los objetos ubicados detrás del vehículo. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

9 Los servicios de audio y datos SiriusXM requieren una suscripción que es vendida por separado, o como paquete, por Sirius XM Radio Inc., luego de un período de prueba de 3 meses incluido en el precio de compra. Si decide continuar con el servicio una vez concluido el período de prueba, el plan de suscripción que elija se renovará automáticamente en el futuro y se le cobrará de acuerdo con el método de pago elegido por usted, a los costos vigentes en ese momento. Se aplicarán cargos e impuestos. Sírvase consultar el Acuerdo del Cliente SiriusXM (SiriusXM Customer Agreement) en https://protect-us.mimecast.com/s/FIipCG6zLqtqgElmcYUY6Q?domain=siriusxm.com para acceder a todos los términos y condiciones e informarse sobre cómo cancelar, lo que incluye llamar a SiriusXM al 1-866-635-2349. Todos los cargos y la programación están sujetos a cambios. La información de tráfico no está disponible en todos los mercados. SiriusXM y todas las marcas y logos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc.

10 Apple CarPlay™ es marca comercial de Apple Inc. Requiere un dispositivo compatible con Apple que se vende por separado. Apple CarPlay™ funciona en el servicio de datos celulares de su smartphone. Se aplican tasas a los planes de datos.

11 La interfase de usuario de vehículo es producto de Google y se aplican sus términos y condiciones e información en materia de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play y un smartphone compatible con Android que opere Android™ 5.0 Lollipop o modelo superior. Se aplican tasas por plan de datos. Android Auto es marca comercial de Google LLC.

12 La palabra marca Bluetooth® y los logos son marcas comerciales registradas por Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kia está sujeto a licencia. Para usar la tecnología inalámbrica de Bluetooth®, se requiere un dispositivo habilitado para Bluetooth®.

13 Para una máxima protección, siempre use el cinturón de seguridad.

14 Ningún sistema, por más avanzado que sea, puede compensar los errores del conductor y/o las condiciones de la conducción. Conduzca siempre con cuidado.

15 Estas funciones no son sustitutos de una conducción segura y pueden no detectar todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

16 La Advertencia de Atención al Conductor no es un sustituto de conducción segura y puede no detectar todas las situaciones de fatiga del conductor o la desatención en la conducción. Si no se presta atención a las condiciones de viaje y a la operación del vehículo, se puede perder el control del vehículo. Conduzca siempre con cuidado y prudencia.

17 La compra/arrendamiento del nuevo vehículo Kia Soul EV 2020 con UVO incluye una suscripción gratuita de un año a partir de la fecha de venta/arrendamiento del nuevo vehículo por parte del minorista, tal como quede registrado por el concesionario. Una vez que venza su suscripción de UVO de un año sin cargo, para continuar accediendo a UVO se requerirá el pago de una suscripción a la tasa actual de suscripción o el uso de UVO finalizará inmediatamente. El uso de UVO está sujeto al acuerdo con la Política de Privacidad de UVO disponible en https://owners.kia.com/us/en/privacy-policy.html y a los Términos y Condiciones del Servicio disponibles en https://owners.kia.com/us/en/terms-of-service.html. UVO es transferible a un propietario posterior durante el período del servicio original de UVO. Use UVO únicamente cuando sea seguro hacerlo. La aplicación UVO está disponible en App Store® o Google Play™ Store. Kia Motors America, Inc. se reserva el derecho de cambiar o discontinuar UVO en cualquier momento sin previa notificación ni incurriendo en ninguna obligación futura. Podrán aplicarse cargos por mensajería y datos. Para usar la mayoría de las funciones se requiere cobertura de celular y GPS. Las funciones UVO pueden variar según el modelo, año del modelo y nivel del modelo. Las funciones, especificaciones y cargos están sujetos a cambio. Para obtener más información sobre detalles y limitaciones, visite https://owners.kia.com o a su concesionario Kia autorizado. Google y los logos son marcas comerciales de Google, Inc. App Store es marca de servicio de Apple, Inc.

18 Harman/Kardon es marca comercial registrada de Harman International Industries, Inc.

19 El sistema de carga solamente trabaja con determinados dispositivos. Remítase al Manual del Usuario del vehículo para acceder a las advertencias e instrucciones.

