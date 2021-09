El trabajo híbrido en curso aumenta la productividad, según un estudio del Grupo Adecco

-El trabajo híbrido en curso aumenta la productividad, pero añade presión tanto a los trabajadores como a los dirigentes, según un estudio del Grupo Adecco

Lo normal ahora es lo híbrido, y esta forma de trabajar podría obligar a un replanteamiento fundamental en la forma de medir y gestionar el rendimiento de los trabajadores

A nivel mundial, el 53% de los trabajadores quiere un modelo de trabajo híbrido en el que más de la mitad de su tiempo de trabajo sea a distancia

La productividad ha sobrevivido al cambio, ya que el 82% se siente tan o más productivo que antes

Las largas horas de trabajo aumentaron un 14% en el último año, y más de la mitad de los jóvenes líderes informaron de que sufrían agotamiento

Un mayor número (73%) de trabajadores y dirigentes piden que se les mida por los resultados en lugar de por las horas, mientras que sólo el 36% de los directivos evalúan el rendimiento en función de los resultados

La satisfacción con el liderazgo es baja y hay una creciente desconexión con los empleados, sólo un tercio de los que no son directivos sienten que están recibiendo el debido reconocimiento dentro de la empresa

La ansiedad por volver a la oficina es mayor en Australia (53%), seguida de cerca por el Reino Unido (52%) y Canadá (51%).

La pandemia de COVID-19 sigue condicionando nuestras prácticas laborales y nuestra actitud hacia el trabajo, y tanto los trabajadores como los dirigentes piden que se produzcan cambios continuos y permanentes en cómo y dónde trabajamos y en cómo se mide el rendimiento, según un nuevo estudio.

El Grupo Adecco, líder mundial en soluciones de RR.HH., ha presentado hoy los resultados de su último y más completo estudio global, Volviendo a la normalidad: Definir la nueva era del trabajo, que examina cómo han cambiado las actitudes hacia el trabajo en 12 meses y destaca las cuestiones clave que las empresas deben gestionar para adaptarse con éxito en este periodo de transición. Un año después de que la pandemia cambiara para siempre nuestra forma de trabajar, este informe se basa en la investigación del Grupo para 2020, centrándose en las perspectivas para 2021 y más allá, y amplía la investigación para abarcar 25 países y 15.000 encuestados en oficinas de todo el mundo.

El consejero delegado del Grupo Adecco, Alain Dehaze, dijo: "Para quienes no están obligados a estar físicamente presentes para realizar su trabajo, es evidente que nunca volveremos a la oficina de la misma manera y que el futuro del trabajo es flexible. La pandemia ha acelerado las tendencias existentes hasta el punto de que no se pueden ignorar, y el éxito futuro depende de que los individuos y los líderes se adapten a ellas.

Nuestra investigación muestra claramente que "una talla no sirve para todos" cuando se trata de atender las necesidades de los empleados y cada vez vemos más a un liderazgo que lucha por equilibrar el trabajo a distancia y la atención a sus equipos. Ahora es el momento de empezar a cerrar esta brecha desarrollando y equipando a los líderes y a los trabajadores por igual con las habilidades y capacidades que necesitan para reavivar la motivación y construir una cultura empresarial cohesiva que mantenga y desarrolle una fuerza de trabajo exitosa, resistente y saludable. Esto ya no es un "bien que hay que tener", sino que es donde se librará la batalla por el talento. Las empresas que sean capaces y estén dispuestas a reconocer y tratar estas cuestiones prosperarán, y las que no lo hagan pueden quedarse atrás.

Gracias a los conocimientos derivados de la aplicación de nuestra propia estrategia [email protected], junto con nuestro alcance mundial, el Grupo Adecco está bien posicionado para desarrollar y desplegar soluciones a estas oportunidades y retos dinámicos."

Principales aspectos de la investigación:

El trabajo híbrido está aquí para quedarse, pero la flexibilidad es la clave

La investigación revela que, a nivel mundial, una gran proporción (53%) de los trabajadores desea un modelo de trabajo híbrido en el que al menos la mitad de su tiempo de trabajo sea a distancia, y que una gran proporción de trabajadores (71%) tiene ahora una configuración en casa que permite el trabajo a distancia efectivo. Los últimos 18 meses han demostrado que el trabajo a distancia no conlleva una pérdida de productividad, y que es posible una forma de trabajo más inclusiva y flexible. Más de tres cuartas partes de los trabajadores quieren mantener la flexibilidad sobre su propio horario, volviendo a la oficina, pero en sus propios términos. Esto es especialmente fuerte en el caso de las generaciones más jóvenes y de los padres, que reclaman más tiempo en la oficina, ya que los que tienen hijos quieren estar más en la oficina (51%) que los que no los tienen (42%).

Productividad y orientación a los resultados

Aunque muchos se han beneficiado del trabajo híbrido, no todos han tenido una experiencia positiva. Los interrogantes sobre la duración de la semana laboral deben abordarse mientras el futuro sigue siendo flexible, ya que la mención de las largas horas aumentó un 14% en el último año y más de la mitad de los trabajadores (57%) declaran que serían capaces de hacer el mismo trabajo en menos de 40 horas. Un mayor número (73%) de trabajadores y dirigentes piden que se les mida por los resultados y las prestaciones en lugar de por las horas de trabajo, una tendencia que ya era fuerte en 2020.

La mala salud mental es un problema emergente

El informe también revela que corremos el riesgo de perder una nueva generación de líderes, ya que más de la mitad de los líderes jóvenes (54%) sufren de agotamiento y 3 de cada 10 trabajadores en general declaran que su salud mental y física ha disminuido en los últimos 12 meses. Las empresas deben reevaluar cómo pueden apoyar y proporcionar mejor los recursos de bienestar a sus empleados dentro del nuevo modelo de trabajo híbrido, ya que el 67% de las personas que no son directivos afirman que los líderes no cumplen sus expectativas para comprobar su bienestar mental.

El déficit de liderazgo

De forma similar, existe una gran desconexión entre las opiniones de los directivos sobre su propio rendimiento y la opinión de sus empleados. La satisfacción con el liderazgo es baja, ya que sólo un tercio de los que no son directivos consideran que reciben el debido reconocimiento dentro de la empresa, y sólo la mitad de los trabajadores dicen que sus directivos cumplieron o superaron las expectativas de fomentar una buena cultura de trabajo (48%) o de ayudar a conciliar su vida laboral y personal (50%). Esta situación es especialmente acusada en Europa Occidental y Japón, donde la satisfacción con los altos cargos es la más baja.

¿Renuncia masiva? Señales de advertencia para las empresas cuando los empleados reevalúan sus carreras

Por último, los resultados pusieron de manifiesto que, con la motivación y el compromiso bajo mínimos, menos de la mitad están satisfechos con las perspectivas de carrera en su empresa, casi 2 de cada 5 están cambiando o considerando nuevas carreras y el 41% está considerando cambiar de empleo con opciones de trabajo más flexibles. La previsible "gran renuncia" aún no es evidente, pero ha llegado el momento de que las organizaciones vuelvan a conectar con sus trabajadores. Además, dos tercios de los trabajadores confían en que las empresas vuelvan a realizar contrataciones importantes, siendo la seguridad, la agencia, la cultura, el bienestar y el desarrollo los aspectos más importantes del empleo para el futuro.

