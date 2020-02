El tráfico de escamas de pangolín debe combatirse tal como se persigue al crimen organizado trasnacional, dice un nuevo informe de la Wildlife Justice Commission

Hoy se presenta el informe Scaling Up: The Rapid Growth in the Industrial Scale Trafficking of Pangolin Scales (2016-2019) con miras al Día Mundial del Pangolín

LA HAYA, Países Bajos, 10 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- La Wildlife Justice Commission (Comisión de Justicia para la Vida Silvestre, WJC) publicó hoy, con miras al Día del Pangolín, el informe Scaling Up: The Rapid Growth in the Trafficking of Pangolin Scales (2016-2019) [En pleno auge: el rápido aumento del tráfico de escamas de pangolín (2016-2019)] (1). El informe destaca que este contrabando a gran escala, responsable de la cada vez más alta probabilidad de extinción de esta especie, amerita el tratamiento de crimen organizado trasnacional y que debemos recurrir a avanzadas técnicas de investigación para efectivamente hacerle frente.