El tren de carga entre China y Europa acerca a Wuhan de China central al mundo

WUHAN, China, 16 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Recientemente, un tren que une China y Europa cargado con repuestos de automóviles, productos electrónicos, artículos de primera necesidad y materiales de prevención de epidemias, salió de la estación ferroviaria de Wujiashan en el distrito de Dongxihu en Wuhan, en el centro de China. Este año, Wuhan fue testigo del tren de carga número 10.000 entre China y Europa que llegó a Duisburgo, Alemania, según la Oficina de Gestión de la Construcción de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico del Parque Industrial de Logística Aduanera Integral del Aeropuerto de Wuhan.

El servicio de trenes de carga entre China y Europa, que atraviesa miles de kilómetros, establece un puente para los intercambios económicos y comerciales y la cooperación entre la provincia de Hubei y los países a lo largo de la ruta. Los servicios de trenes de carga entre China y Europa (Wuhan), que han estado funcionando durante más de siete años, se han convertido en una ventana importante para que Hubei se abra de manera más amplia al mundo y en una importante plataforma para mejorar el entorno comercial y desarrollar la economía orientada a la exportación de la provincia.

Para garantizar y atender la operación regular del tren de carga, el área ha invertido muchos recursos cada año en los últimos años. La estación central de trenes cubre más de 2.000 mu de terreno (133,3 hectáreas) con una inversión aproximada de 1.000 millones de yuanes para su construcción y servicios.

Este año se han agregado cuatro nuevos trenes de carga entre China y Europa que pasan por esta estación. Los datos mostraron que en los primeros siete meses de 2021, 192 trenes y 18.144 TEU (unidad equivalente de veinte pies) fueron entregados por el servicio de trenes de carga transfronterizos, un aumento de 50 trenes y 4.788 TEU.

Esta conveniencia también es resultado del establecimiento del Centro Internacional de Supervisión Exprés del Aeropuerto Internacional de Hubei en octubre de 2017 en el distrito de Dongxihu. Este centro es la única plataforma de supervisión aduanera aprobada en funcionamiento en Hubei.

El centro exprés utiliza supervisión inteligente para ofrecer despacho de aduanas 24/7. A través del sistema auxiliar exprés y otros sistemas de información, la declaración exprés y la verificación de identidad se realizan en línea con alertas de riesgo automatizadas y la supervisión inteligente de mercancías físicas.

Se ha agilizado el proceso de despacho de aduanas, lo que ha reducido el tiempo de este proceso. Entre enero y julio de 2021, el centro realizó el despacho de aduanas de aproximadamente 758.100 pedidos con un volumen de carga de aproximadamente 1.181,01 toneladas por un valor total de unos 283 millones de yuanes.

Con un creciente círculo de socios comerciales y una gama más amplia de mercancías transportadas, el tren de carga entre China y Europa (Wuhan) impulsa constantemente intercambios más estrechos entre las provincias, las ciudades y los países a lo largo del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Atraídas por la conveniencia y el bajo costo del transporte, muchas empresas se han establecido en el distrito de Wuhan y Dongxihu.

Creality, con sede en Shenzhen, es un fabricante de impresoras 3D de renombre mundial. Anteriormente, los productos producidos en su base de producción de Wuhan se enviaban primero a Shenzhen para ser luego despachados a otros países por vía marítima. Bajo la sugerencia y coordinación del distrito de Dongxihu, los productos de la empresa se pueden exportar directamente a través de los servicios de trenes de carga China-Europa, lo que impulsa la eficiencia del transporte.

Además de enviar una amplia gama de productos nacionales, los servicios de trenes de carga entre China y Europa (Wuhan) han traído continuamente productos extranjeros de alta calidad. Los vinos franceses, la leche de alta calidad de Bielorrusia, entre otros productos, llegan al distrito de Dongxihu por el servicio de trenes de carga, lo que permite a los habitantes de Wuhan comprarlos y disfrutarlos en los principales supermercados de la ciudad.

Tren de carga entre China y Europa cargado con repuestos para automóviles, productos electrónicos, productos de primera necesidad y materiales de prevención de epidemias sale de la estación de trenes de Wujiashan en el distrito de Dongxihu en Wuhan, en el centro de China.

