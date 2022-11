El V World Laureates Forum se inaugura con la ceremonia de entrega del Premio WLA

SHANGHAI, 9 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El quinto World Laureates Forum, o Foro WLA, se celebró con éxito en Shanghái y contó con la participación de 60 científicos de primera fila de todo el mundo, entre ellos 27 premios Nobel.

Two WLA Prize Laureates received medals at Inaugural WLA Prize Award Ceremony of the 5th World Laureates Forum on 6 November.

Sobre el tema anual del foro, " Avance de la ciencia: Crear un futuro brillante", Roger Kornberg, presidente de la World Laureates Association (WLA) y Premio Nobel de Química 2006, explicó que el mundo está cambiando rápidamente y la ciencia puede ayudarnos a afrontar los retos del futuro. Antes de su inauguración oficial, se han celebrado desde el 29 de octubre varias reuniones y eventos, como el F WLA Zero Carbon Forum, el WLA SHE Forum, la WLA Sci-T Conference y el recién estrenado WLA Laboratories Forum. (Siga el Foro WLA en Twitter y Facebook @wlaforum)

En particular, el 6 de noviembre se concedió el primer Premio de la World Laureates Association (Premio WLA) a dos científicos en la ceremonia de apertura. El Premio WLA 2022 en Ciencias de la Computación o Matemáticas se concedió a Michael I. Jordan, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación y del Departamento de Estadística de la UC Berkeley, por sus contribuciones fundamentales a los fundamentos del aprendizaje automático y su aplicación. Y el Premio WLA 2022 en Ciencias de la Vida o Medicina se concedió al bioquímico alemán Dirk Gorlich, miembro científico y director del Instituto Max Planck de Ciencias Multidisciplinares, por sus descubrimientos clave para dilucidar el mecanismo y la selectividad del transporte de proteínas entre el citoplasma y el núcleo.

Michael I. Jordan, 2022 WLA Prize Laureate en Ciencias de la Computación o Matemáticas - "Tenemos la tradición en Berkeley de que cuando alguien recibe un premio, en el correo electrónico, hay una felicitación de todo el mundo durante todo el día. Así que es muy bonito que recibas 100 emails de felicitación."

Dirk Gorlich, 2022 WLA Prize Laureate en Ciencias de la Vida o Medicina - "Me sentí sorprendido y muy feliz. Me sentí muy honrado. También debo decir que uno no debe hacer ciencia sólo esperando un premio. La ciencia en sí misma es muy gratificante. Es un gran privilegio hacer ciencia".

La dotación económica de cada premio es de 10 millones de yuanes (1,39 millones de dólares). Más información sobre el nombramiento del Premio WLA en 2023 se anunciará en la página oficial www.wlaprize.org .

