- El vicepresidente de TCSA, Howard Chang, preside el Foro de Política Global de alto nivel con panelistas de NYU, Cognizant y el Federal Reserve Bank

PARÍS, 11 de noviembre 2020 /PRNewswire/ -- Howard Chang, vicepresidente de Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) fue invitado a presidir el panel de política global sobre "Statecraft, Economic Development and Central Bank Reform after the Pandemic" durante el Diálogo de los continentes, un foro celebrado por el Hamburg Institute of International Economics y el Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC).