El VII Festival de Teatro de Wuzhen girará en torno a la temática del "Surgimiento"

La obra inaugural marcará la pauta para el resto del Festival

El destacado director ruso Yury Butusov y el Teatro Académico Lensoviet de San Petersburgo serán los encargados de presentar en escena el clásico Las tres hermanas de Antón Chéjov. Butusov, un renombrado director contemporáneo en Rusia, es conocido por su técnica de dirección asociativa y poética. En lugar de centrarse en la progresión lineal de la obra, su manera de transmitir la historia es a través de la melodía y el ritmo. Su producción de Las tres hermanas supondrá una transformación fundamental de la obra ejemplar, y establecerá un punto de partida para las otras producciones del Festival.

Producciones y celebridades teatrales emblemáticas procedentes de todo el mundo

Junto con Yury Butusov, otras figuras destacadas del mundo del teatro se encargarán de supervisar las producciones durante el Festival, incluidos Peter Brook, Eugenio Barba, Theodoros Terzopoulos, Konstantin Bogomolov, Philippe Genty y Michael Thalheimer, el dos veces ganador del premio Golden Mask ruso y receptor en múltiples ocasiones del premio Nestroy. Estos directores estarán acompañados por conjuntos y equipos de producción aclamados por sus habilidades sobre el escenario. El Berliner Ensemble de Alemania actuará por primera vez en China. Además, la cartelera incluirá obras influenciadas por los grandes del teatro ruso, Shakespeare, Brecht, Meyerhold y otros precursores dramáticos.

Teatro acuático para potenciar la dramatización

El teatro acuático de Wuzhen, construido con 2300 troncos de madera, será el fascinante telón de fondo de varias de las producciones del Festival. El teatro acuático se abre en abanico para proporcionar una vista panorámica del escenario principal en medio del lago Yuanbao, de 7000 metros cuadrados. Este espacio, rodeado por el lago y los emblemáticos edificios de Wuzhen que datan de las dinastías Ming y Qing, propicia la atmósfera perfecta para apreciar la transición de lo antiguo a lo nuevo, creando un vínculo aún mayor con la temática del Festival.

Surgimiento de nuevos pioneros con obras diversas

Dado que, con frecuencia, el teatro es cuna de ideas e historias pioneras, el Festival de Teatro de Wuzhen de 2019 acogerá una sólida muestra de directores y producciones emergentes y revolucionarios. Chen Minghao, un prometedor director de la escena teatral china, exhibirá sus técnicas de concepción e interpretativas vanguardistas con una obra que comenzará a medianoche y llegará a su conclusión al amanecer. Asimismo, Where Do We Come From, Who Are We, Where Are We Going 2.0 (De dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos 2.0), producida por el Théâtre du Rêve Expérimental, planteará una obra misteriosa y romántica en la que la audiencia y la atmósfera íntimas (con solo cuatro miembros del público por representación) permitirán a los espectadores no solo ver la obra, sino también participar en ella, a medida que experimentan cuatro aspectos diferentes de una representación teatral.

Además de obras de teatro, el Festival de Teatro de Wuzhen contará con una feria al aire libre. Se anima a los actores, directores y productores con la habilidad de sorprender y maravillar a que se inscriban. La feria incluye artes escénicas tradicionales junto con teatro contemporáneo avant-garde, producciones multimedia y de vídeo, instalaciones de arte, música, danza, fusión creativa y otras expresiones artísticas. Todos los creadores están invitados a participar. Para inscribirse, visite: www.wuzhenfestival.com

