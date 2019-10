El Vintage Honda N600, con la potencia del motor para motocicleta VFR 800, gana la Serie Honda Super Tuner Legends

"Cuando llegué al Tour Hot Wheels™ Legends, me quedé realmente impresionado por la cantidad de trabajo que mostraban otros vehículos tuneados de Honda. Me llena de emoción y humildad saber que mi N600 no solo se destacó, sino que fue seleccionado como ganador de la primera Serie Honda Super Tuner Legends", dijo Stephen Mines, propietario del victorioso modelo N600. "He sido fan de Honda desde hace mucho tiempo y tengo varios vehículos Honda en mi colección, así que será un increíble honor ver a mi N600 en el stand de Honda en el Show SEMA".