El whisky escocés Bowmore® Single Malt presenta la colección Designed by Aston Martin

Como parte de una colección que se publica anualmente, los expertos en diseño de Aston Martin mostraron el carácter distintivo de las actuales maltas Bowmore de 10, 15 y 18 años, y rindieron homenaje a coches icónicos de la historia de la prestigiosa marca.

El Bowmore 10 Years Old se combina con el innovador coche de la escudería Aston Martin, el LM10, que compitió por primera vez en Le Mans en 1932. Estas dos creaciones, que expresan claramente un estilo audaz y seguro, encapsulan una destreza técnica excepcional, ya que el whisky fusiona audazmente las especias con los sabores ahumados característicos.

Inspirado en el icónico Aston Martin Atom, el bellamente refinado Bowmore 15 Years Old captura un momento definitivo en el tiempo y rinde homenaje a la pasión y el instinto creativo de los artesanos. El whisky, elaborado a partir de exquisitas barricas y cubas de bourbon de primer llenado, revela un carácter refrescante y elegante.

El rendimiento y la excepcional atención al detalle es lo que une al Aston Martin DB Mk III y a Bowmore 18 Years Old. El single malt de alto rendimiento es raro y digno por el tiempo que ha pasado en las mejores barricas de Oloroso y Pedro Ximénez.

Manuel González, director mundial de marca de TravelRetail, destacó: "Nuestra asociación con Aston Martin es un ejemplo más de cómo estamos invirtiendo en la premiumización de nuestra cartera de GTR a través de una combinación de emocionantes innovaciones y ediciones especiales limitadas. La colección Designed by Aston Martin sigue destacando la ambición que tenemos para la marca Bowmore y proporciona a nuestros clientes nuevos conceptos con un fuerte atractivo para el consumidor, junto con oportunidades vitales de crecimiento."

La primera gama de la serie Designed by Aston Martin, exclusiva de Global Travel Retail, saldrá a la venta a partir de agosto de 2021. El Bowmore 10 Years Old está disponible por 59 dólares de PVP, el Bowmore 15 Years Old está disponible por 80 dólares de PVP y el Bowmore 18 Years Old está disponible por 121 dólares de PVP.

La botella de edición limitada y el diseño del envase estarán disponibles en los Duty Free de todo el mundo, con activaciones en lugares clave del aeropuerto, como Londres Heathrow, Frankfurt, Hainan, Estambul y Taiwán.

Para más información sobre Bowmore Aston Martin, visite: astonmartin-travel-bowmore.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1583535/Bowmore.jpg

SOURCE Beam Suntory Inc.