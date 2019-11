Elaphe remporte le Prix Disruptors d'I4MS remis lors du Forum sur la numérisation de l'industrie européenne 2019

Elaphe Propulsion Technologies a remporté le Prix Disruptors 2019, décerné par I4MS, l'initiative de la Commission européenne pour la numérisation des PME manufacturières. La société lauréate est un développeur et producteur de technologies de propulsion high-tech basées sur le principe de la propulsion à plusieurs moteurs.

En tant que PME, Elaphe a tiré parti d'un traitement plus rapide avec des outils de simulation basés sur le calcul haute performance, ainsi que de l'évaluation de modèles physiques couplés plus complexes, ce qui a permis de créer des produits offrant de meilleures caractéristiques NVH et permettant d'économiser du temps et des ressources.

L'expérience lauréate s'est concentrée sur l'évaluation acoustique d'un concept de moteur dans les premières phases de conception. La réduction et la modulation des émissions sonores des véhicules électriques améliorent le paysage sonore, notamment dans les zones urbaines. L'expérience apporte ainsi des solutions très pertinentes aux besoins du marché. Cette nouvelle méthodologie a été mise en œuvre et évaluée sur les prototypes de prochaine génération de moteurs-roue d'Elaphe pour voitures.

Prix Disruptors d'I4MS

I4MS a présélectionné les quatre meilleurs cas illustrant la capacité des entreprises à innover et à mettre en œuvre les technologies TIC pour répondre à leurs besoins, apporter une innovation radicale à leur secteur et augmenter leur capacité à atteindre une échelle nationale ou internationale.

Le prix visait à reconnaître l'expérience la plus innovante et la meilleure utilisation possible dans les domaines de la fabrication additive, de la CPS, de l'internet des objets, de la robotique, du calcul haute performance ou des technologies laser.

La société récompensée bénéficiera du lot suivant :

Une visibilité hors ligne et en ligne spécialement conçue durant le Mobile World Congress (2020).

Un ensemble de visibilité comprenant la promotion des expériences et des PME ou des sociétés de capitalisation moyenne lauréates via la communauté en ligne d'I4MS , le site Web, les réseaux sociaux, le blog et le newsletter d'I4MS, ainsi que la possibilité d'être présenté comme le meilleur cas de transformation numérique dans différents bulletins liés à l'écosystème I4MS.

Un atelier d'une demi-journée pour le soutien technologique et à l'innovation réalisé par MADE et DTI.

À propos d'I4MS

I4MS, Innovation TIC pour les PME manufacturières, est une initiative européenne visant à aider les PME manufacturières et les sociétés de capitalisation moyenne à utiliser largement les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leurs activités commerciales. Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, au titre de la convention de subvention n° 768631.

