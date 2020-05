Elbit Systems apresenta uma capacidade de resgate marítimo de longo alcance baseada em UAS

Condições climáticas adversas e curta resistência degradam significativamente as capacidades SaR das aeronaves tripuladas, muitas vezes impedindo-as de executar suas missões. Capaz de mais de 24 horas de voo contínuo, o Hermes 900 Maritime Patrol pode operar em condições climáticas adversas, tanto de dia como de noite. Equipado com o novo recurso SaR, o UAS pode aumentar o número de missões SaR executadas com segurança e melhorar a segurança e a eficácia da resposta marítima do SaR.

O Hermes 900 Maritime Patrol pode transportar até quatro botes salva-vidas para seis pessoas, integrados em suas asas. Usando um radar marítimo a bordo, o UAS detecta situações de sobreviventes. Após a detecção, a carga útil Electro-Optic/Infra-Red (EO/IR) do UAS é implementada para fornecer identificação visual, e é realizado um cálculo rápido do melhor ponto para lançamento, permitindo que o UAS libere balsas salva-vidas a baixa altitude de 180 metros para um local certeiro a uma distância segura dos sobreviventes. Um processo gradual de expansão dos botes salva-vidas é iniciado após o lançamento e é concluído após a aterrissagem.

O Hermes 900 Medium Altitude Long Endurance UAS é usado pela Força Aérea israelense desde 2015 e foi selecionado por vários clientes incluindo a Suíça, o Reino Unido, o Brasil, o México e o Chile, a UE e a ONU, além de países do sudeste asiático.

