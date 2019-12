Elbit Systems lança um nanossatélite ao espaço para uso em comunicações comerciais

HAIFA, Israel, 23 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Elbit Systems anunciou hoje que o NANOVA™, o nanossatélite da empresa, foi lançado com sucesso ao espaço. Ele foi desenvolvido em colaboração com uma empresa norte-americana como parte da iniciativa da fundação BIRD, e existem planos para que faça parte de uma constelação de nanossatélites para fins comerciais. O NANOVA será operado a partir de uma estação de controle nas instalações da empresa em Haifa, Israel.

O nanossatélite NANOVA foi lançado do Centro Espacial de Satish Dhawan, no sul da Índia, a bordo do veículo de lançamento de satélite polar, e entrou em órbita 18 minutos após o lançamento, a uma altitude de 580 km.

O NANOVA é um CubeSat de 3U (menor que uma caixa de sapatos), pesa 5 kg e possui uma carga útil de comunicação de frequência ultra-alta (Ultra High Frequency - UHF) para fornecer uma conexão direta via satélite para mensagens de dados, voz e texto.

As décadas de experiência da Elbit Systems em projeto, fabricação e implantação de cargas eletro-ópticas espaciais, estruturas espaciais e comunicações via satélite, aliada à liderança em aviônica, sistemas autônomos e inteligência artificial, proporcionam à empresa uma base tecnológica exclusiva para fornecer soluções completas de constelação de nanossatélites.

Yoram Shmuely, gerente geral da divisão aeroespacial da Elbit Systems, disse: "Estamos orgulhosos de iniciar atividades na área de constelações de nanossatélites. Planejamos continuar investindo nesse campo emergente, expandindo nossas capacidades de detecção bem como o potencial de uma gama de aplicações".

Projetado para atender a requisitos rígidos de custo-benefício, o NANOVA integra recursos maduros internos e componentes com compactação de espaço comercialmente disponíveis, apresentando UI/UX avançados e ferramentas analíticas sofisticadas. Isso faz dele uma solução atraente para serviços de comunicação confiáveis em áreas com cobertura por satélite limitada ou inexistente. Esses serviços são necessários para uma variedade de aplicações comerciais, dentre os quais, operações de busca e salvamento, comunicações de emergência a partir de áreas remotas, gerenciamento logístico e de rastreamento de frotas, bem como monitoramento e detecção de "máquina a máquina (M2M)" para atender a inúmeras necessidades.

A Elbit Systems Ltda. é uma empresa internacional de alta tecnologia envolvida em vários programas comerciais, de defesa e de segurança nacional no mundo todo. A empresa, que inclui a Elbit Systems e suas subsidiárias, atua nas áreas de sistemas aeroespaciais, terrestres e navais, comando, controle, comunicações, computadores, vigilância e reconhecimento de inteligência ("C4ISR"), sistemas de aeronaves não tripuladas, eletro-óptica avançada, sistemas espaciais eletro-ópticos, suítes de EW, sistemas de inteligência de sinais, sistemas de links e comunicações de dados, rádios e sistemas e munições baseados em cibernética. A empresa também foca na atualização de plataformas existentes, desenvolvendo novas tecnologias para aplicações de defesa, segurança nacional e comercial, além de fornecer inúmeros serviços de suporte, incluindo sistemas de treinamento e simulação.

