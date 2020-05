Elbit Systems presenta una capacidad de rescate marítimo de largo alcance basada en UAS

HAIFA, Israel, 7 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Elbit Systems presenta una capacidad exclusiva de salvataje de vidas para su Sistema de Aeronaves No Tripuladas (UAS por sus siglas en inglés) Hermes 900 Maritime Patrol. Integrando capacidades de detección e identificación, balsas salvavidas inflables a bordo y una capacidad de despacho de precisión, permite al sistema de aeronaves no tripuladas llevar a cabo misiones de búsqueda y rescate marítimo de largo alcance. Recientemente se entregó un UAS Hermes 900 Maritime Patrol con esa configuración a un cliente no divulgado del sudeste asiático.