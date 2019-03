Elbit Systems remporte un contrat de fourniture de suites de combat et d'intégration de systèmes pour la Garde côtière hellénique

HAÏFA, Israël, March 7, 2019 /PRNewswire/ -- Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT) (TASE: ESLT) (« Elbit Systems ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec Cantiere Navale Vittoria SpA pour la fourniture de systèmes de combat et l'intégration des systèmes pour trois nouveaux navires de patrouille de la Garde côtière hellénique (HCG). Ce contrat, dont le montant n'est pas d'une importance significative pour Elbit Systems, sera exécuté sur une période de deux ans, la garantie et le support logistique se prolongeant pour une période supplémentaire de cinq ans.

Les systèmes à fournir et à intégrer comprennent des systèmes embarqués électro-optiques, des radars, des systèmes de navigation, un système d'identification automatique des navires de guerre (W-AIS), ainsi que des stations d'armes téléopérées (RCWS) avec une intégration complète dans un logiciel de commande et de contrôle. Le système de combat est conçu pour prendre en charge la future intégration « plug and play » des systèmes aériens et de surface sans pilote, qui permettra d'étendre la portée opérationnelle des navires de patrouille bien au-delà de l'horizon.

Elad Aharonson, vice-président exécutif et directeur général de la division ISTAR d'Elbit Systems, a déclaré: « Notre portefeuille naval est en pleine expansion. Il comprend désormais des systèmes sans équipage et une gamme de solutions de guerre en surface et sous-marine pour tous les acteurs maritimes et navals. Ces dernières années, nous sommes encouragés par la demande pour nos solutions maritimes qui témoigne de notre avantage concurrentiel. »

À propos de Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. est une entreprise de haute technologie internationale intervenant dans un grand nombre de programmes de défense, de sécurité intérieure et commerciaux à travers le monde entier. Rassemblant Elbit Systems et ses filiales, la société intervient dans les domaines de l'aérospatial, des systèmes terrestres et navals, les activités de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de renseignement, surveillance et reconnaissance ("C4ISR"), les systèmes de drones, les systèmes optroniques avancés, les systèmes électro-optiques spatiaux, la guerre électronique, les systèmes de signaux intelligents, les liaisons de données et les systèmes de communication, les systèmes radio et cybernétiques. La société est également axée sur la mise à niveau des plateformes existantes, le développement de nouvelles technologies pour la défense, les applications de sécurité intérieure et commerciales, et offre une gamme de services d'assistance, tels que la formation et des systèmes de simulation.

Pour plus d'informations, consultez le site www.elbitsystems.com, abonnez-vous à notre compte Twitter ou consultez notre chaîne YouTube officielle.

Ce communiqué de presse comporte des énoncés prospectifs (au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé) relatifs à Elbit Systems Ltd et/ou ses filiales (collectivement « la Société »), dans la mesure où ces énoncés ne sont pas associés à des faits historiques ou actuels. Les énoncés prospectifs sont basés sur les prévisions, les estimations, les projections et les hypothèses de la direction. Les énoncés prospectifs sont établis conformément aux dispositions d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel qu'amendée. Ces énoncés ne sont pas des garanties de performance future et impliquent certains risques et certaines incertitudes difficiles à prédire. Par conséquent, les résultats futurs réels, les performances et les tendances peuvent différer sensiblement de ces énoncés prospectifs du fait de la diversité des facteurs, notamment sans s'y limiter : la portée et la durée des contrats clients ; les réglementations et autorisations gouvernementales ; les changements de priorités budgétaires gouvernementales ; les conditions générales du marché, les conditions politiques et économiques dans le pays dans lequel la Société exerce ses activités ou vend, notamment en Israël et aux États-Unis ; les écarts entre les performances de programme anticipées et réelles, notamment la capacité d'exécuter des contrats à long terme et à prix fixe ; et l'issue d'actions en justice et/ou de poursuites réglementaires. Les facteurs énumérés ci-dessus ne sont pas exhaustifs, et des informations supplémentaires sont disponibles dans le dernier rapport annuel d'Elbit Systems Ltd au formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs.

Elbit Systems Ltd., son logo, sa marque, ses produits, ses services et noms de procédés figurant dans le présent communiqué de presse sont des marques de commerce ou des marques de service d'Elbit Systems ou de ses sociétés affiliées. Toute autre marque, produit, service et noms de procédés figurant sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. La référence à ou l'utilisation d'un produit, d'un service ou d'un procédé autre que ceux d'Elbit Systems, n'implique pas la recommandation, l'approbation, l'affiliation ou le parrainage dudit produit, service ou procédé par Elbit Systems Ltd. Aucun élément contenu dans le présent communiqué ne doit être interprété comme conférant par implication, préclusion ou autre biais toute licence ou tout droit en vertu d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce ou de tout autre droit de propriété d'Elbit Systems Ltd. ou de tout tiers, sauf si expressément précisé aux présentes.

Contacts :

Contacts auprès de la Société :



Joseph Gaspar, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Tél : +972 4-8316663

j.gaspar@elbitsystems.com



David Vaaknin, vice-président et directeur de la communication d'entreprise

Tél : +972 77-2946691

david.vaaknin@elbitsystems.com



Contacts auprès des investisseurs :



Ehud Helft

Gavriel Frohwein

Relations avec les investisseurs GK

Tél : +1 646-688-3559

elbitsystems@gkir.com

Related Links

http://www.elbitsystems.com/



SOURCE Elbit Systems