Elbit Systems TORCH-X ledningsstödssystem driftsatt i stor multinationell NATO-övning

Syftet med CWIX 2021, som hölls under juni 2021 vid Joint Force Training Centre i Bydgoszcz, Polen, var att testa och utveckla interoperabilitet mellan nationella och Natos kommunikations- och informationssystem i en insatsmiljö. 28 länder deltog och totalt genomfördes över 10 000 tekniska interoperabilitetstester i land-, havs-, luft- och cybermiljöer. Under CWIX 2021 arbetade teamet från Elbit Systems tillsammans med brittiska försvarsmakten för att säkerställa att funktion och interoperabilitet av TORCH-X systemet under övningen.