Elcin Barker Ergun é a nova CEO do Grupo Menarini

Elcin Barker Ergun: "A Menarini é uma empresa mundialmente admirada pelo dinamismo de mercado e pela centralidade do paciente. É uma honra me unir à Menarini e contribuir para captar novas oportunidades de negócio e impulsionar ainda mais nossa globalização."

"A chegada de Elcin Barker Ergun", comentaram Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, "conclui o processo, iniciado há alguns anos, de fortalecimento da governança e de maior internacionalização da empresa, acelerando, assim, seu crescimento".

Após oito anos trabalhando no setor de tecnologia no Reino Unido e na Holanda, Elcin Barker Ergun entrou na indústria farmacêutica por meio da Smithkline Beecham, como diretora financeira (CFO) de subsidiária. Em seguida, passou a integrar a área de saúde da Merck KGaA, onde ocupou posições cada vez mais altas com responsabilidades por negócios globais. Na mesma área, assumiu a gestão de colaborações de pesquisa e desenvolvimento em seu último cargo, no comando da operação de novos negócios.

Elcin Barker Ergun atua em funções de liderança global, regional e local na indústria farmacêutica há mais de 20 anos, incluindo liderança nas áreas de comércio, finanças e inovação.

No último cargo, foi chefe de novos negócios da divisão de saúde da Merck KGaA, com sede em Boston, encarregada de uma entidade que realizava o desenvolvimento externo e o financiamento de diversos ativos para criar novos negócios. Antes disso, foi vice-presidente executiva e diretora comercial global da Merck Serono, responsável por um demonstrativo de resultados de 4,5 bilhões de euros e por mais de 5.000 pessoas. Anteriormente, havia sido vice-presidente sênior e diretora da Região Intercontinental, composta por 69 países do Oriente Médio, África, Turquia e Rússia/CEI.

Anteriormente em sua carreira, Elcin desempenhou diversas funções financeiras como CFO de subsidiária na Smithkline Beecham e na Honeywell. Além disso, passou oito anos trabalhando no setor de tecnologia no Reino Unido e na Holanda antes de entrar na indústria farmacêutica. Elcin é engenheira com um MBA pela INSEAD.

O Grupo Farmacêutico Menarini, com sede em Florença, está presente em 136 países ao redor do mundo, com um volume de negócios de 3.667 milhões de euros e mais de 17.600 funcionários. Com sete centros de pesquisa e desenvolvimento, os produtos da Menarini fazem parte das mais importantes áreas de tratamento, como cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, doenças infecciosas, diabetes e produtos anti-inflamatórios/analgésicos. A produção farmacêutica é realizada nas 16 fábricas do grupo, localizadas dentro e fora da Itália, que produzem e distribuem mais de 585 milhões de caixas de produtos por ano. A produção farmacêutica da Menarini, alinhada aos mais altos padrões de qualidade, fornece uma contribuição contínua para a saúde dos pacientes em todo o mundo.

