Elea Digital annonce que Tesh Durvasula et Guy Willner rejoindront son conseil d'administration

RIO DE JANEIRO, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Elea Digital annonce deux ajouts importants à son conseil d'administration : Tesh Durvasula, ancien PDG de CyrusOne, et Guy Willner, ancien fondateur et PDG d'IXEurope, ont accepté de rejoindre la société.

Au cours de sa mission de huit ans chez CyrusOne, où il a fini son ascension en tant que PDG, Tesh Durvasula a vu les revenus de la société multipliés par cinq, devenant ainsi la plus grande société d'investissement immobilier cotée en bourse aux États-Unis. CyrusOne a été vendue le mois dernier à des fonds gérés par KKR et GIP, la plus grande transaction de centres de données de l'histoire.

En 1998, Guy Willner a cofondé IXEurope, une société qui, lorsqu'elle a été vendue à Equinix en 2007, avait plus que décuplé ses revenus et était devenue la plus grande plateforme européenne de centres de données. Depuis, Guy s'est aventuré sur plusieurs marchés en développement, dont l'Afrique et l'Europe de l'Est. Il a récemment été nommé l'un des « Power 100 » (les 100 personnes les plus puissantes) du secteur mondial des infrastructures numériques.

Tesh Durvasula, citoyen américain, et Guy Willner, citoyen britannique, rejoindront le conseil d'administration d'Elea Digital avec les membres existants Alessandro Lombardi, président exécutif, Julia Dias Leite et Jeff Ferry.

L'accord des deux protagonistes est une autre étape importante de la consolidation de l'écosystème des centres de données d'Elea Digital. En plus de réaffirmer sa stratégie de base en périphérie de sites hyperconnectés situés dans différentes zones métropolitaines, Tesh (25 ans sur le marché des centres de données) et Guy (également 25 ans d'expérience) apporteront d'importantes connaissances du secteur et ajouteront de la fiabilité au projet.

L'objectif d'Elea Digital d'accélérer la normalisation de sa plateforme de centres de données multi-sites bénéficiera de l'expérience de mentors et de cadres hautement qualifiés qui aideront à refléter les meilleures stratégies de croissance mondiale au Brésil, l'écosystème de centres de données Latam le plus important qui doit réduire l'écart avec les marchés américains et européens.

Courte biographie de Guy Willner

Guy possède plus de 20 ans d'expérience en leadership dans des entreprises de haute technologie mondiales.

En 1998, il a cofondé IXEurope, qui a ensuite été classée en 2002 comme la société à la croissance la plus rapide d'Europe et acquise en 2007 par Equinix Inc. En 2012, Guy a fondé IXcellerate, où il occupe un poste de président exécutif.

Après IXEurope, Guy a continué à soutenir l'industrie des centres de données en mettant l'accent sur les marchés émergents, notamment l'Afrique du Sud et de l'Est ainsi que l'Europe de l'Est.

L'influence de Guy sur le marché des centres de données continue de croître, occupant un poste non exécutif au sein du conseil d'administration avec Lamda Helix en Grèce et DCByte au Royaume-Uni.

Il prend régulièrement la parole et anime des discussions lors d'événements Global Technology. En 2019, il a été nommé l'un des « Power 100 » par Capacity Media.

Courte biographie de Tesh Durvasula

Tesh est un leader expérimenté du secteur de la technologie et de l'immobilier avec 25 ans d'expérience dans la mise en œuvre de stratégies de croissance dans le secteur des infrastructures numériques.

Il a occupé divers postes de direction chez CyrusOne, où il a fini PDG. Tesh est actuellement PDG d'Africa Data Centers.

Avant de rejoindre CyrusOne, Tesh était directeur du marketing et des affaires pour QTS Data Centers, qui a été introduite en bourse en tant que société d'investissement immobilier.

Il a également été directeur du marketing et des affaires pour Telx, un fournisseur de solutions de colocation et d'interconnexion. Tesh a rejoint la société lorsque Telx et Digital Realty Trust ont acquis NYC-Connect, un fournisseur de centres de données et de solutions d'interconnexion basé à New York qu'il a fondé.

SOURCE Elea Digital