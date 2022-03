Elea Digital et Vertiv annoncent une alliance stratégique pour fournir des services de centres de données périphériques au Brésil

SÃO PAULO, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Elea Digital et Vertiv annoncent un partenariat pour proposer des services de centres de données périphériques au Brésil. Vertiv, un fournisseur mondial d'infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, fournira des services d'exploitation et de maintenance pour les centres de données Elea Digital dans des zones métropolitaines clés, notamment à Porto Alegre, Curitiba et Brasilia.

Les techniciens locaux de Vertiv assureront le support de ce premier contrat de services périphériques au Brésil. Grâce au partenariat avec Elea Digital, Vertiv gagnera un marché plus large pour soutenir la croissance du secteur brésilien des centres de données. Le partenariat entre Elea Digital et Vertiv vise à maintenir les taux de croissance du marché sur l'ensemble du continent.

L'objectif d'Elea Digital est d'accélérer la standardisation de sa plateforme de centres de données multi-sites et, en même temps, d'assurer à ses clients de colocation des services sécurisés alignés sur les meilleures pratiques mondiales. Le partenariat avec Vertiv procure une gestion responsable, automatisée et en temps réel des infrastructures clés. Un ensemble d'applications logicielles assurera l'efficacité énergétique et le contrôle des coûts pour les six centres de données d'Elea Digital.

Selon des études récentes de l'Uptime Institute, le principal goulot d'étranglement dans le secteur des centres de données brésiliens est le manque d'expérience de la main-d'œuvre, en particulier lorsque l'on s'éloigne de la région centrale de São Paulo. En unissant leurs forces, Elea Digital et Vertiv seront en mesure de fournir des connaissances et des bonnes pratiques aux marchés des zones métropolitaines moins développées mais très exigeantes, comme Brasilia (où Elea Digital SIG est le seul centre de données de niveau III), Porto Alegre et Curitiba. Ensemble, les deux entreprises seront en mesure d'apporter leur expertise en matière de centres de données à ces marchés périphériques à une vitesse plus rapide.

« Nous sommes heureux de commencer à travailler avec Elea Digital sur les offres de services pour les centres de données de pointe au Brésil. Notre objectif est d'apporter l'expérience de Vertiv et d'Elea Digital aux marchés métropolitains moins développés, mais avec une forte demande », a déclaré Rafael Garrido, vice-président de Vertiv Amérique latine.

« L'alliance stratégique avec Vertiv montre notre engagement et notre enthousiasme pour le service à la clientèle alors que nous continuons à faire de notre mieux pour s'assurer que nos infrastructures essentielles restent tout aussi sécurisées, à des kilomètres de la région centrale du cloud de São Paulo », a conclu Alessandro Lombardi, Président d'Elea Digital.

À propos d'Elea Digital

Fondée par Piemonte Holding en 2019, Elea Digital est une plateforme d'infrastructure de centres de données en Amérique latine avec une large répartition géographique différenciée et un accent sur l'interconnexion à travers le Brésil.

Les six centres de données d'Elea Digital sont à la périphérie des régions centrales du cloud dans les principales zones métropolitaines brésiliennes : São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba et Brasilia.

Actuellement, les principaux revenus d'Elea Digital proviennent des services d'infrastructure de colocation et de connectivité croisée fournis à un large éventail de clients, principalement concentrés dans les secteurs des technologies de l'information, des télécommunications, des banques, des médias et du secteur public.

En décembre 2021, Elea Digital a augmenté son capital social pour permettre à Goldman Sachs Asset Management de co-investir dans la croissance turbinée de la plateforme.

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) apporte le matériel, les logiciels, les analyses et les services continus pour garantir que les applications vitales de ses clients fonctionnent en continu et de manière optimale et se développent en fonction de leurs besoins opérationnels. Vertiv résout les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés aujourd'hui les centres de données, les réseaux de communication et les installations commerciales et industrielles avec un portefeuille de solutions et de services d'alimentation, de refroidissement et d'infrastructure informatique qui vont du cloud à la périphérie du réseau. Vertiv, dont le siège social est situé à Columbus, en Ohio, aux États-Unis, emploie environ 21 000 personnes et exerce ses activités dans plus de 130 pays. Pour obtenir plus d'informations ainsi que les dernières nouvelles et le contenu de Vertiv, visitez Vertiv.com .

