Elea Digital und Vertiv kündigen strategische Allianz zur Bereitstellung von Edge-Rechenzentrumsdiensten in Brasilien an

SÃO PAULO, 11. März 2022 /PRNewswire/ -- Elea Digital und Vertiv kündigen Partnerschaft zur Bereitstellung von Edge-Rechenzentrumsdiensten in Brasilien an. Vertiv, ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, wird den Betrieb und die Wartung von Elea Digital-Rechenzentren in wichtigen Ballungszentren wie Porto Alegre, Curitiba und Brasília übernehmen.

Die Techniker von Vertiv vor Ort werden diesen ersten Edge-Service-Vertrag seiner Art in Brasilien unterstützen. Durch die Partnerschaft mit Elea Digital wird Vertiv einen größeren und breiteren Markt erschließen, um das Wachstum der brasilianischen Rechenzentrumsbranche zu unterstützen. Die Partnerschaft zwischen Elea Digital und Vertiv zielt darauf ab, die Marktwachstumsraten auf dem gesamten Kontinent zu erhalten.

Ziel von Elea Digital ist es, die Standardisierung seiner Multi-Location-Rechenzentrumsplattform zu beschleunigen und gleichzeitig seinen Colocation-Kunden sichere, an globalen Best Practices orientierte Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Partnerschaft mit Vertiv ermöglicht ein verantwortungsvolles, automatisiertes und Echtzeit-Management der wichtigsten Infrastrukturen. Eine Reihe von Softwareanwendungen wird die Energieeffizienz und Kostenkontrolle in den sechs Rechenzentren von Elea Digital sicherstellen.

Jüngsten Studien des Uptime Institute zufolge ist der größte Engpass in der brasilianischen Rechenzentrumsbranche der Mangel an erfahrenen Arbeitskräften, insbesondere wenn man sich von der zentralen Region São Paulo entfernt. Durch den Zusammenschluss werden Elea Digital und Vertiv in der Lage sein, Wissen und Best Practices in weniger entwickelten, aber sehr anspruchsvollen Metro-Märkten wie Brasília (wo das Elea Digital SIG-Rechenzentrum die einzige Tier-III-Einrichtung ist), Porto Alegre und Curitiba anzubieten. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam in der Lage sein, das Fachwissen über Rechenzentren schneller in diese Randmärkte zu bringen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Elea Digital bei den Serviceangeboten für Edge-Rechenzentren in Brasilien. Unser Ziel ist es, die Erfahrungen von Vertiv und Elea Digital in weniger entwickelte Metropolen zu bringen, wo aber eine stark Nachfrage besteht", so Rafael Garrido, Vice President von Vertiv Lateinamerika.

„Die strategische Allianz mit Vertiv zeigt unser Engagement und unseren Enthusiasmus für den Kundenservice, da wir weiterhin unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass unsere kritische Infrastruktur auch weit entfernt von der zentralen Cloud-Region in São Paulo sicher ist", schließt Alessandro Lombardi, Vorsitzender von Elea Digital.

Informationen zu Elea Digital

Elea Digital wurde 2019 von der Piemonte Holding gegründet und ist eine Plattform für die Infrastruktur von Rechenzentren in Lateinamerika, die sich durch eine breite geografische Streuung und den Fokus auf die Zusammenschaltung in Brasilien auszeichnet.

Die sechs Rechenzentren von Elea Digital befinden sich am Rande der zentralen Cloud-Regionen in wichtigen brasilianischen Ballungsräumen: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba und Brasília.

Die Haupteinnahmen von Elea Digital stammen derzeit aus Colocation- und Cross-Connectivity-Infrastrukturdiensten für eine breite Palette von Kunden, die hauptsächlich in den Bereichen Informationstechnologie, Telekommunikation, Banken, Medien und öffentlicher Sektor tätig sind.

Im Dezember 2021 erhöhte Elea Digital sein Aktienkapital, um Goldman Sachs Asset Management eine Co-Investition in das Wachstum der Plattform zu ermöglichen.

Informationen zu Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) vereint Hardware, Software, Analytik und fortlaufende Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass die wichtigen Anwendungen seiner Kunden kontinuierlich laufen, optimal funktionieren und mit den Geschäftsanforderungen wachsen. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Rechenzentren, Kommunikationsnetze sowie gewerbliche und industrielle Anlagen heute stellen müssen, mit einem Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen für Stromversorgung, Kühlung und IT-Infrastruktur, das von der Cloud bis zum Netzwerkrand reicht. Vertiv hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio, USA, beschäftigt rund 21.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 130 Ländern tätig. Weitere Informationen sowie die neuesten Nachrichten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de .

