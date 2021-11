ElectrifAi anuncia MLaaS e SpendAi na AWS re:Invent 2021

JERSEY CITY, Nova Jersey, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ElectrifAi, uma das líderes mundiais em inteligência artificial prática (IA) e modelos de aprendizado de máquina pré-estruturados (AM), anunciou hoje a disponibilidade tanto de aprendizagem de máquina como serviço (MLaaS) como de SpendAi na Amazon Web Services (AWS). A ElectrifAi fez o anúncio na AWS re:Invent 2021 em Las Vegas.

Com a MLaaS, agora todas as empresas em muitos setores podem aproveitar rapidamente o poder do aprendizado de máquina e transformar seus dados em uma vantagem estratégica para impulsionar a receita, bem como reduzir custos e riscos. Os clientes podem começar facilmente com o aprendizado de máquina e modelos pré-construídos sem esforços de tempo e de dinheiro para instalação e compra de plataformas, equipes de montagem ou ter seus próprios servidores. Com a MLaaS disponível por meio da AWS, os dados do cliente operam diretamente nos servidores na nuvem da AWS e a MLaaS aumenta a eficiência e a conveniência do aprendizado de máquina na nuvem.

Usando a MLaaS, os clientes podem obter com rapidez muitos benefícios para melhorar suas operações e recursos. Alguns desses benefícios incluem:

custos mais baixos, uma vez que o provisionamento de um modelo pré-estruturado pode ser mais barato do que o custo anual de um único cientista de dados;

tempo de implementação mais rápido e menor risco de projeto, uma vez que a implementação média de um modelo pré-construído é de 8 a 12 semanas para MLaaS versus 8 a 12 meses para a construção de novos modelos de aprendizado de máquina; e

time-to-value mais rápido com um alto retorno de investimento (ROI).

Uma das ofertas de MLaaS de grande sucesso da ElectrifAi é o SpendAi, um produto de análise profunda de gastos. Agora disponível na AWS, o SpendAi pode ajudar os profissionais de compras a resolver rapidamente os problemas de negócios com dados mais precisos para auxiliar a eliminar custos e riscos. Alguns dos benefícios do SpendAi incluem:

visibilidade superior em várias fontes de dados,

fontes de dados de gastos de qualidade superior,

melhores graus de classificação, categorização e agrupamento,

maior flexibilidade e

eliminação dos gastos com compras fora de contratos/fornecedores não preferenciais.

O SpendAi provou que reduz os gastos indiretos em 2 a 4% em 6 a 8 semanas, gerando economias substanciais e ROI para os clientes.

Outros modelos pré-construídos oferecidos pela ElectrifAi como MLaaS incluem segmentação de clientes, venda cruzada de produtos e venda adicionais, previsão de demanda, precificação dinâmica, decisões de crédito, visão computacional e muitos outros.

"Temos o prazer de apresentar nossas ofertas de MLaaS e SpendAi na AWS. Atualmente, mais do que nunca, os executivos buscam utilizar dados para otimizar seus negócios. Os dados são o último ativo inexplorado e as empresas estão exigindo time-to-value e ROI elevado para impulsionar a receita e a redução de custos. Com a MLaaS e o SpendAi, todas as empresas (grandes e pequenas) agora podem obter com facilidade e rapidez os benefícios do aprendizado de máquina e de modelos pré-construídos. A ElectrifAi está ajudando as empresas no mundo a se tornarem mais competitivas por meio de decisões comerciais orientadas por dados e estamos retirando o atrito e a complexidade do aprendizado da máquina e da visão computacional." – Edward Scott, CEO, ElectrifAi

Sobre a ElectrifAi

A ElectrifAi é líder global em modelos de aprendizado de máquina e de visão computacional prontos para as empresas. A missão da ElectrifAi é ajudar as empresas a mudar o modo de trabalho por meio de aprendizado de máquina e de visão computacional: promovendo o rápido aumento da receita e do desempenho, bem como redução de custos e de riscos. Fundada em 2004, a ElectrifAi se mantém na liderança do setor e conta com uma equipe global de especialistas em domínios e um histórico comprovado de transformação de dados estruturados e não estruturados em escala. A ElectriAI tem uma ampla coleção de produtos com base em IA que abrange funções de negócios, sistemas de dados e equipes para gerar resultados superiores em tempo recorde. A ElectrifAi tem aproximadamente 200 cientistas de dados, engenheiros de software e funcionários com um histórico comprovado de mais de duas mil implementações para clientes, principalmente para empresas listadas na Fortune 500. A essência da missão da ElectrifAi é o compromisso de tornar a IA, o aprendizado de máquina e a visão computacional mais compreensíveis, práticos e lucrativos para empresas e setores em todo o mundo. A ElectrifAi é uma empresa global com escritórios em Miami, Jersey City, Xangai e Nova Delhi.

