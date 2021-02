ElectrifAi anuncia nova conexão de negócios com a OXIO usando o AWS

JERSEY CITY, Nova Jersey, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A ElectrifAi, uma das principais empresas mundiais em inteligência artificial prática (IA) e modelos pré-incorporados de aprendizado de máquina (machine learning, ML), anunciou hoje que trabalhará com a OXIO, uma empresa de telecomunicações com sede em Nova York, para personalizar as taxas de plano de telefonia.

A ElectrifAi tem profundo conhecimento de domínio no setor de telecomunicações usando sua tecnologia de aprendizado de máquina. Gerar aumento na receita por meio de segmentação do cliente, personalização e incentivo aos clientes a gastar mais com uma operadora de telecomunicações específica são apenas alguns dos muitos benefícios. A ElectrifAi aplicou essa experiência de domínio para melhorar a capacidade da OXIO de prever com precisão o uso do telefone de um cliente individual.

A OXIO tem um modelo de negócios exclusivo que oferece uma operadora como serviço para marcas e empresas. A OXIO construiu a rede overlay moderna inteiramente como uma solução 100% baseada na nuvem, combinando a conectividade sem fio de muitos provedores. Ao fazê-lo, a OXIO possibilita uma rede de ativos básicos e com propósito personalizado, entregue a cada marca em questão de dias. A abordagem orientada por dados da OXIO usando os modelos de aprendizado de máquina da ElectrifAi permite que a OXIO desenvolva planos de taxa que podem fazer com que os clientes economizem dinheiro por não pagar por serviços que eles não precisam.

Os analistas humanos podem estimar o uso do telefone, mas não com o grau de precisão que a tecnologia de aprendizado de máquina pode. A inteligência artificial identifica padrões em milhares de pontos de dados que são alimentados em um modelo de aprendizado de máquina para gerar recomendações.

O modelo de aprendizado de máquina pré-incorporado da ElectrifAi, Initial Rate Plan Assignment, utiliza uma estrutura existente que permitirá que a OXIO comercialize mais rapidamente do que se fosse construída a partir do zero, o que permite que os clientes comecem a economizar dinheiro mais cedo. A precisão do modelo também garantirá que os planos de tarifas recomendadas impeçam que os clientes gastem excessivamente em taxas extras não incluídas no plano.

Os recursos de aprendizado de máquina da ElectrifAi trazem grande valor à OXIO. A OXIO implantará esses modelos de aprendizado de máquina em seu próprio ambiente de nuvem seguro Amazon Web Services (AWS) no Amazon SageMaker, um serviço da AWS que ajuda cientistas e desenvolvedores de dados a preparar, construir, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina de alta qualidade rapidamente. A OXIO alimentará seus dados diretamente no modelo de aprendizado de máquina no Amazon SageMaker sem compartilhar os dados do usuário final com a ElectrifAi, reduzindo os riscos de privacidade e segurança, protegendo melhor os usuários finais. Em seguida, o modelo oferece recomendações que são convenientemente alimentadas em seus fluxos de dados existentes sem qualquer programação e apenas com configuração mínima.

À medida que a OXIO continuar a expandir seu mercado nos Estados Unidos, a ElectrifAi ajudará a expandir a capacidade da OXIO de oferecer precisão direcionada para as opções de plano de telefone dos clientes. Além disso, o modelo de aprendizado de máquina da ElectrifAi fortalecerá os esforços de personalização da OXIO, o que permitirá que a empresa defina exatamente a quem comercializar.

"Com as soluções da ElectrifAI, a OXIO poderá atender seus clientes com as melhores capacidades de ciência de dados e IA da categoria, sem precedentes no setor de telecomunicações atualmente. A capacidade de IA da ElectrifAi ajudará a OXIO a remodelar o setor de telecomunicações como conhecemos, abrindo a porta para modelos de negócios completamente novos, e esperamos ampliar essa cooperação em outras área.", declarou Gilles Louwerens, diretor de Customer & Business Intelligence da OXIO.

Sobre a ElectrifAi

A ElectrifAi é uma líder global em modelos de aprendizado de máquina prontos para empresas. A missão da ElectrifAi é ajudar as empresas a mudar a forma como trabalham por meio de aprendizado de máquina: promovendo aumento da receita, redução de custos e melhoria de lucros e desempenho. Fundada em 2004, a ElectrifAi detém uma liderança experiente no setor, uma equipe global de especialistas no assunto e um histórico comprovado de transformação de dados estruturados e não estruturados em escala.Uma ampla biblioteca de produtos com base em IA abrange funções de negócios, sistemas de dados e equipes para gerar resultados superiores em tempo recorde. A ElectrifAi conta com aproximadamente 200 cientistas de dados, engenheiros de software e funcionários com um histórico comprovado de mais de 2.000 implementações para clientes, a maior parte para empresas listadas na Fortune 500. No coração da missão da ElectrifAi está o compromisso de fazer com que a IA e o aprendizado de máquina sejam mais compreensíveis, práticos e lucrativos para os negócios e as indústrias em todo o globo. A sede da ElectrifAi está situada em Jersey City, com escritórios em Xangai e Nova Deli.

Sobre a OXIO

A OXIO é a primeira plataforma de operadora como serviço para marcas e empresas que desagrega a infraestrutura de telecomunicações móveis, capturando os dados poderosos e o verdadeiro valor que eles emitem. A solução 100% baseada em nuvem da OXIO combina a infraestrutura sem fio de muitos provedores, permitindo algo que não era possível antes: uma rede de ativos básicos desenvolvida para um fim específico entregue a cada marca em questão de dias. A solução SaaS para negócios B2B da OXIO desbloqueia o controle total e inflexível da experiência sem fio para as marcas, incluindo inteligência passível de ação que gera valor e resultados claros. Os dados móveis, há muito confinados em silos de telecomunicações, permitem que as marcas se aproximem de seus clientes como nunca antes. Para mais informações, acesse oxio.com.

