ElectrifAi apresenta modelos pré-estruturados de aprendizado de máquina com a SquareOne na Smart Data Summit

JERSEY CITY, Nova Jersey, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ElectrifAi, uma das principais empresas mundiais em inteligência artificial prática (IA) e modelos de aprendizado de máquina pré-construído (ML), está apresentando modelos de ML pré-estruturados hoje com a SquareOne na Smart Data Summit, em Dubai.

A ElectrifAi conta com uma das maiores bibliotecas de modelos pré-estruturados de AM, que foi desenvolvida e testada em campo desde 2004. Também desenvolvemos modelos avançados de Visão Computacional para melhorar a segurança dos locais de trabalho e também para reduzir custos. Combinado com nossa oferta de aprendizado de máquina como serviço (MLaaS), estamos ajudando as empresas a perceber rapidamente os benefícios da IA e do ML.

A maioria das empresas entende que seus dados são um ativo poderoso e inexplorado. No entanto, as empresas têm dificuldades simplesmente para acessar e limpar seus dados. Muitas dessas mesmas empresas concluem que o aprendizado de máquina é uma possibilidade distante, reservada apenas para participantes nível Tier 1, os maiores e mais sofisticados do mercado. Não mais. Com a MLaaS da ElectrifAi, empresas grandes e pequenas podem extrair valor de seus dados e transformá-los em uma arma estratégica para impulsionar a receita, reduzir custos e/ou riscos. A MLaaS facilita as empresas que enfrentam dificuldades com seus dados ou que não têm equipes robustas de ciência de dados e engenharia de dados.

A MLaaS aprimora as eficiências e a conveniência da ML. Ela é desenvolvida, mantida e operada pela ElectrifAi. Oferecida como uma função de negócio completa impulsionada por IA e ML, ela se conecta perfeitamente à nuvem de nossos clientes ou às cargas de trabalho locais e não é necessária nenhuma experiência de ML. Asseguramos que a oferta de MLaaS ofereça aos nossos clientes uma forma mais rápida, melhor, mais barata e substancialmente menos arriscada de atingir o ML. Com a MLaaS da ElectrifAi, os clientes podem obter soluções de ML de forma rápida sem o inconveniente da demora e despesas de construção de ML a partir do zero.

Parte de nossa oferta de MLaaS são os modelos de ML pré-estruturados a seguir: visão computacional, previsão de demanda, otimização de inventário, preços dinâmicos, otimização de agendamento, manutenção preditiva, envolvimento com o cliente, cobranças e faturas de A/R, bem como SpendAi e ContractAi. Os modelos de visão computacional incluem soluções para empresas upstream, midstream e downstream do setor de petróleo e gás.

Os modelos de ML pré-estruturados da ElectrifAi são prontos para negócios e comprovados no mundo real. Com um tempo de implementação acelerado e menor risco de projeto, fazemos todo o trabalho pesado para nossos clientes. Os clientes descrevem seu caso de uso de negócios e dizemos a eles quais dados são necessários para executar a melhor solução de ML para solucionar seus problemas de negócios. Treinamos, operamos e implementamos os modelos e entregamos rapidamente os resultados.

"Estamos entusiasmados em mostrar nossos modelos pré-estruturados de aprendizado de máquina e MLaaS na Smart Data Summit. Trata-se de valorizar e transformar dados em uma arma estratégica com casos de uso de alto ROI. Com nossos modelos pré-estruturados, as empresas que enfrentam dificuldade com dados ou que não têm profunda experiência em engenharia de dados e ciência de dados podem desfrutar rapidamente dos benefícios e do poder do aprendizado de máquina e da visão computacional. Da mesma forma, empresas maiores que investiram em plataformas ou que têm equipes técnicas internas capacitadas podem acelerar ainda mais com o MLaaS e modelos pré-estruturados da ElectrifAi. Por que esperar pelo aprendizado de máquina? Com nossa oferta de MLaaS, você pode obter aprendizado de máquina entre 8 e 12 semanas em comparação a 8 a 12 meses para construir novos modelos", afirmou Edward Scott, CEO da ElectrifAi

A ElectrifAi é líder global em modelos de aprendizado de máquina prontos para empresas. A missão da ElectrifAi é ajudar as empresas a mudar a forma como trabalham por meio do aprendizado de máquina, promovendo aumento do faturamento, redução de custos e melhoria de lucros e desempenho. Fundada em 2004, a ElectrifAi se mantém na liderança do setor e conta com uma equipe global de especialistas em domínios e um histórico comprovado de transformação de dados estruturados e não estruturados em escala. Uma ampla biblioteca de produtos com base em IA abrange funções de negócios, sistemas de dados e equipes para gerar resultados superiores em tempo recorde. A ElectrifAi tem aproximadamente 200 cientistas de dados, engenheiros de software e funcionários com um histórico comprovado de mais de duas mil implementações para clientes, principalmente para empresas listadas na Fortune 500. A essência da missão da ElectrifAi é o compromisso de tornar a IA e o aprendizado de máquina mais compreensíveis, práticos e lucrativos para empresas e indústrias em todo o mundo. A ElectrifAi é uma empresa global com escritórios em Miami, Jersey City, Xangai e Nova Déli.

A SquareOne ajuda as empresas a exponenciar seu potencial fazendo parceria com líderes do setor em soluções, oferecendo aos nossos clientes uma visão digital completa alavancada pelo mais recente em tecnologia e implementação completa com nossa equipe de especialistas. A Square One ajuda as organizações em sua jornada de transformação digital com aplicativos de software visionários de classe mundial, impulsionados por uma equipe profissional e comprometida com vasta experiência e foco na satisfação do cliente. A Square One identifica as primeiras tendências globais de tecnologia no domínio de iniciativas digitais, faz parceria com os melhores e aprende de forma enérgica e introduz essas plataformas e soluções para a região. A SquareOne é a principal fornecedora de tecnologias de transformação de negócios da região, impulsionada pelas melhores soluções de software da categoria e profundo conhecimento das necessidades empresariais locais adquirido ao longo de mais de uma década de experiência, proporcionada por uma equipe entusiasmada de profissionais cuja experiência engloba vários verticais do setor.

