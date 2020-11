ElectrifAi oferece novos modelos de aprendizagem de máquina para o Amazon SageMaker

Entrega de soluções comerciais de aprendizagem de máquina rápida e confiável

CIDADE DE JERSEY, N.J., 12 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- ElectrifAi, uma das companhias líderes globais em modelos de inteligência artificial (IA) prática e aprendizado de máquina (ML) pré-incorporado, anunciou hoje que está lançando uma das maiores coleções do mundo de modelos de ML pré-treinados e pré-estruturados para o Amazon SageMaker oferecer para venda. Amazon SageMaker é um serviço totalmente gerenciado pela Amazon Web Services (AWS) que oferece a cada desenvolvedor e cientista de dados a oportunidade de construir, treinar e implementar modelos de ML rapidamente.

Proporcionando resultados rápidos e confiáveis, a ElectrifAi tem o prazer de anunciar que foram adicionados no AWS Marketplace 36 modelos de ML pré-treinados para o Amazon SageMaker. O domínio especializado da ElectrifAi em vários setores verticais (incluindo Serviços Bancários, Financeiros e Seguros, Comunicações, Mídia, Entretenimento, Assistência Médica e Consumidor/Varejo), somado a 16 anos de experiência em ML, oferece soluções empresariais de implantação rápida. Clientes podem ver os resultados agora em apenas alguns dias e semanas, ao invés de levar de doze a dezoito meses, pois essas soluções transformam dados em insights acionáveis.

Os usuários do AWS Marketplace agora podem desbloquear os insights usando os modelos de ML da ElectrifAi com base em casos de uso específicos do setor. Isso permite a implementação rápida, escalonamento e a geração de insights complexos que resultam em uma melhoria imediata dos custos, lucro e desempenho. Desde 2004, a ElectrifAi vem promovendo a rápida criação de valor e resultados comerciais bem-sucedidos. Os clientes receberam soluções prontas para o uso que lhes poupam tempo e dinheiro se comparadas com a construção interna de modelos.

"Desenvolvemos o aprendizado de máquina por mais de 16 anos e temos profundo conhecimento em muitos setores verticais. Os nossos modelos de aprendizado de máquina ajudam nossos clientes a promover uma rápida melhoria dos custos, lucros e desempenho," disse o CEO da ElectrifAi, Ed Scott.

Com conversações de descobertas com os clientes, ajudamos a identificar problemas de negócios que os clientes da ElectrifAi estão tentando resolver e que desejam solucionar. Após discussões iniciais e análise de dados, a ElectrifAi determina o modelo pré-treinado para o caso de uso apropriado que melhor se adapta às exigências do cliente para alcançar um resultado esperado. Uma vez fornecido um modelo de dados comum, a ElectrifAi treina o modelo com dados do cliente em seu próprio ambiente para gerar os sinais relacionados com o resultado esperado. Nenhum modelo tem 100% de precisão, mas com a experiência e o domínio da ElectrifAi no assunto, o modelo pode ser amplamente ajustado para se adequar aos objetivos do cliente e à tolerância aos riscos. ElectrifAi denomina tais modelos "Pré-estruturados", que exigem um mínimo de modificações e ajustes. Esses modelos Pré-estruturados navegam por nuances que variam de cliente para cliente dentro de um determinado setor. Por exemplo, para a mitigação da rotatividade, a ElectrifAi aplica vários modelos pré-estruturados para a segmentação e modelagem da propensão. A ElectrifAi tem um longo histórico de construção de modelos de ML, ajuste abrangente de modelos para obter insights precisos, além de orquestrar vários modelos para a construção de casos de uso para trazer resultados de negócios bem-sucedidos.

Luming Wang, CTO da ElectrifAi disse: "Temos um processo que chamamos de fábrica de modelos de aprendizado de máquina com modelos pré-treinados, pré-estruturados e totalmente novos feitos para tratar os pontos críticos específicos do cliente. O modelo é explicável e testa qualquer tendência, resultando em insights acionáveis fáceis de entender que ajudam a resolver problemas reais de negócios."

Jim McGowan, chefe de produto da ElectrifAi diz: "Ao construir um modelo para a sua empresa em um setor específico, podemos já ter algumas das partes essenciais, entregues rapidamente, com muita transparência para que se possa construir em cima dessas partes e conseguir o que se deseja muito mais rápido. Você também contará com o suporte de uma equipe extra de cientistas de dados que podem ajudar no retreinamento ou customizações destes modelos. Não estamos apenas vendendo software, porque entendemos o assunto e podemos construir modelos para resolver um caso de uso comercial final. Em um mundo com pouca verba e demandas crescentes, podemos oferecer soluções prontas para uso enquanto você trabalha em outros problemas estrategicamente importantes para a sua empresa."

O ML automatiza o que as pessoas fazem manualmente analisando grandes volumes de dados, tais como a previsão de receitas, predição de demandas, identificação e redução da rotatividade de clientes, identificando futuros clientes de valor, detecção de fraudes, gerenciamento de riscos, análises avançadas e processamento de linguagem natural. Estes modelos de ML podem ajudar as empresas a alcançarem uma transformação digital bem-sucedida. A ElectrifAi já fez o trabalho duro. Tudo o que resta para o cliente fazer é rodar os dados através desses modelos de ML pré-treinados ou pré-estruturados em seu próprio ambiente e integrar a saída em suas aplicações de negócios. Os modelos da ElectrifAi para o Amazon SageMaker disponíveis no AWS Marketplace são orquestrados juntos em um caso de uso para resolver problemas de negócios reais.

Os modelos de ML no AWS Marketplace estão disponíveis em todo o mundo. Clique aqui para acessar nossos modelos pré-treinados e nossos serviços associados para ajudar a acelerar a adoção do ML em sua empresa.

Sobre a ElectrifAi

A ElectrifAi é uma líder global em modelos de aprendizado de máquina prontos para os negócios. A missão da ElectrifAi é ajudar as organizações a mudarem a forma como trabalham através do aprendizado de máquina: promovendo a redução de custos, assim como a melhoria dos lucros e do desempenho. Fundada em 2004, a ElectrifAi detém uma liderança experiente no setor, uma equipe global de especialistas no assunto e um histórico comprovado de transformação de dados estruturados e não estruturados em escala. Uma ampla biblioteca de produtos baseados em IA abrange funções de negócios, sistemas de dados e equipes para gerar resultados superiores em tempo recorde. A ElectrifAi conta com aproximadamente 200 cientistas de dados, engenheiros de software e funcionários com um histórico comprovado de mais de 2.000 implementações para clientes, a maior parte para empresas listadas na Fortune 500. No coração da missão da ElectrifAi está o compromisso de fazer com que a IA e o aprendizado de máquina sejam mais compreensíveis, práticos e lucrativos para os negócios e as indústrias em todo o globo. A ElectrifAi está sediada na Cidade de Jersey, com escritórios em Xangai e Nova Deli.

