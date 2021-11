ElectrifAi présente des modèles d'apprentissage automatique pré-structurés avec SquareOne au Smart Data Summit

Fournir des solutions commerciales d'apprentissage automatique rapides et fiables.

JERSEY CITY, New Jersey, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ElectrifAi, l'une des principales sociétés mondiales d'intelligence artificielle (IA) pratique et de modèles d'apprentissage automatique (ML) pré-construits, présente aujourd'hui des modèles ML pré-structurés avec SquareOne au Smart Data Summit à Dubaï.

ElectrifAi possède l'une des plus grandes bibliothèques de modèles ML pré-structurés qui a été construite et testée depuis 2004. Nous avons également développé des modèles avancés de vision par ordinateur qui contribuent à la sécurité sur le lieu de travail et à la réduction des coûts. Grâce à notre offre de Machine Learning as a Service (MLaaS), nous aidons les entreprises à profiter rapidement des avantages de l'IA et du ML.

La plupart des entreprises savent que leurs données constituent un atout puissant et inexploité. Cependant, les entreprises luttent simplement pour accéder à leurs données et les nettoyer. Nombre de ces mêmes entreprises en concluent que l'apprentissage automatique est une possibilité lointaine réservée aux seuls acteurs de niveau 1 les plus grands et les plus sophistiqués. Ce n'est plus le cas. Avec le MLaaS d'ElectrifAi, les grandes et petites entreprises peuvent extraire la valeur de leurs données et en faire une arme stratégique pour augmenter les revenus, réduire les coûts et/ou les risques. Le MLaaS facilite la tâche des entreprises qui ont des difficultés avec leurs données ou qui ne disposent pas d'équipes robustes de data science et d'ingénierie des données.

Le MLaaS améliore l'efficacité et la commodité du ML. Il est développé, maintenu et exploité par ElectrifAi. Livré comme une fonction commerciale complète alimentée par l'IA et le ML, il se connecte de manière transparente aux charges de travail en nuage ou sur site de nos clients et aucune expérience du ML n'est nécessaire. Nous veillons à ce que l'offre MLaaS fournisse à nos clients un moyen plus rapide, plus efficace, moins cher et nettement moins risqué de réaliser le ML. Avec l'offre MLaaS d'ElectrifAi, les clients peuvent obtenir des solutions de ML rapidement, sans les inconvénients et les dépenses liés à la création de ML à partir de zéro.

Notre offre MLaaS comprend les modèles ML pré-structurés suivants : Vision par ordinateur, prévision de la demande, optimisation des stocks, tarification dynamique, optimisation des plannings, maintenance prédictive, engagement client, recouvrement des créances et facturation, ainsi que SpendAi et ContractAi. Les modèles de vision par ordinateur comprennent des solutions pour les entreprises pétrolières et gazières en amont, intermédiaire et en aval.

Les modèles ML pré-structurés d'ElectrifAi sont prêts à être utilisés et ont fait leurs preuves dans le monde réel. Avec un temps de déploiement rapide et un risque de projet réduit, nous faisons tout le travail pour nos clients. Les clients décrivent leur cas d'utilisation et nous leur indiquons les données nécessaires pour exécuter la meilleure solution ML afin de résoudre leurs problèmes commerciaux. Nous formons, exploitons et déployons les modèles et fournissons rapidement des résultats.

« Nous sommes ravis de présenter nos modèles d'apprentissage automatique pré-structurés et notre MLaaS au Smart Data Summit. Tout est question de délai de rentabilisation et de transformation des données en une arme stratégique avec des cas d'utilisation à fort retour sur investissement. Grâce à nos modèles pré-structurés, les entreprises qui se débattent avec les données ou qui ne disposent pas d'une expertise approfondie en ingénierie et en science des données peuvent rapidement profiter des avantages et de la puissance de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur. De même, les grandes entreprises qui ont investi dans des plateformes ou qui disposent d'équipes techniques internes compétentes peuvent accélérer davantage avec le MLaaS et les modèles pré-structurés d'ElectrifAi. Pourquoi attendre l'apprentissage automatique ? Avec notre offre MLaaS, vous pouvez réaliser l'apprentissage automatique en 8-12 semaines contre 8-12 mois pour construire de nouveaux modèles. » – Edward Scott, PDG, ElectrifAi

À propos d'ElectrifAi

ElectrifAi est un leader mondial dans le domaine des modèles de machine learning prêts à l'emploi. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce à l'apprentissage automatique, qui permet de stimuler la croissance des revenus, de réduire les coûts et d'améliorer les profits et le rendement. Fondée en 2004, ElectrifAi met à profit son leadership industriel chevronné, son équipe mondiale d'experts du domaine et sa réputation sur le plan de la transformation à grande échelle de données structurées et non structurées. Une vaste bibliothèque de produits basés sur l'IA s'étend aux fonctions commerciales, aux systèmes de données et aux équipes pour obtenir des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques des données, ingénieurs en logiciel et employés qui ont fait leurs preuves auprès de plus de 2 000 clients, dont la plupart s'avèrent des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Au cœur de la mission d'ElectrifAi se trouve l'engagement de rendre l'IA et l'apprentissage automatique plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier. ElectrifAi est une entreprise internationale avec des bureaux à Miami, Jersey City, Shanghai et New Delhi.

À propos de Square One

SquareOne aide les organisations à exponentialiser leur potentiel en s'associant avec les leaders de l'industrie des solutions, en fournissant à nos clients une vision numérique complète qui s'appuie sur les dernières technologies et une mise en œuvre complète avec notre équipe d'experts. Square One aide les organisations à se transformer numériquement grâce à des applications logicielles visionnaires de classe mondiale, mises en œuvre par une équipe de professionnels expérimentés et engagés qui ont une grande expérience et se concentrent sur la satisfaction du client. Square One repère les premières tendances technologiques mondiales dans l'espace des initiatives numériques, s'associe avec les meilleurs et apprend furieusement et apporte ces plateformes et solutions à la région. SquareOne est le principal fournisseur de technologies de transformation des entreprises de la région, grâce à des solutions logicielles de premier ordre et à une connaissance approfondie des besoins des entreprises locales, acquise au cours de plus d'une décennie d'expérience, grâce à une équipe de professionnels passionnés dont l'expertise s'étend à plusieurs secteurs verticaux.

