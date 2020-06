Électrification zéro carbone et avenir durable pour la Chine

L'ETC et le RMI publient conjointement un rapport qui recommande plusieurs programmes de relance clés afin que la Chine puisse atteindre une reprise écologique

PÉKIN, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- La Commission pour la transition énergétique (Energy Transition Commission, ETC et le Rocky Mountain Institute (RMI) ont aujourd'hui publié conjointement le rapport intitulé : Atteindre la reprise écologique en Chine : placer l'électrification zéro carbone au cœur de la démarche . Le rapport recommande plusieurs programmes de relance clés afin de permettre la reprise de la Chine après la pandémie du COVID-19 et le ralentissement économique. Il suggère également que l'électrification zéro carbone s'inscrive au cœur de la stratégie d'investissement de la Chine, afin d'aboutir à une croissance économique et à un avenir durable.

Ce rapport conjoint entre l'ETC et le RMI propose des programmes destinés à la reprise durable de la Chine, qui reflètent les caractéristiques spécifiques de l'économie et des politiques chinoises d'ores et déjà en place. Le rapport présente quatre programmes clés qui reposent sur l'électrification zéro carbone :

Accélérer l'investissement dans l'électrification zéro carbone . La Chine devrait combiner un investissement accru dans les énergies éoliennes et solaires, les lignes de transmission à tension ultra-élevée, le stockage énergétique et les réseaux de distribution, avec le déploiement accéléré des infrastructures de recharge de véhicules.

. La Chine devrait combiner un investissement accru dans les énergies éoliennes et solaires, les lignes de transmission à tension ultra-élevée, le stockage énergétique et les réseaux de distribution, avec le déploiement accéléré des infrastructures de recharge de véhicules. Renforcer l'investissement dans les formes d'infrastructures basées sur les « nouvelles » technologies , telles que la 5G, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les centres de données et la fibre optique, qui bâtiront les capacités de la Chine dans un éventail de technologies futures indispensables.

, telles que la 5G, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les centres de données et la fibre optique, qui bâtiront les capacités de la Chine dans un éventail de technologies futures indispensables. Veiller à ce que l'investissement dans les infrastructures traditionnelles soutienne l'urbanisation écologique et écoénergétique.

Promouvoir la consommation écologique, notamment en soutenant les véhicules électriques et les systèmes de chauffage électrique plus efficients.

Dans le cadre du programme de travail du gouvernement chinois annoncé en mai 2020, les nécessités d'investir dans de nouvelles infrastructures, de soutenir les nouvelles formes de développement urbain de qualité supérieure, et d'accélérer la transition vers des véhicules à énergies nouvelles ont été identifiées comme des priorités. Ce rapport fait valoir le fait que l'électrification zéro carbone devrait également constituer une priorité aux côtés de ces trois autres, et indique que l'accélération de l'électrification zéro carbone est tout aussi stratégiquement importante que les trains à grande vitesse et la 5G.

La décarbonisation de la production électrique est indispensable pour rendre plus écologiques les autres piliers du programme de relance. Les nouvelles infrastructures destinées à la 5G et aux centres de données, les réseaux étendus de trains à grande vitesse, les systèmes ferroviaires et de métro destinés à soutenir les nouvelles formes d'urbanisation, ainsi que le développement des véhicules électriques généreront une demande significative en électricité. Il est important de veiller à ce que la demande croissante en électricité soit délivrée de manière écologique et sans émission de carbone, grâce à un pourcentage accru de sources renouvelables variables et à un investissement dans les infrastructures de soutien, afin d'assurer un système électrique sécurisé et fiable.

