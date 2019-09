Electroneum ermöglicht Aufstocken von Mobiltelefonen von Drittanbietern bei den vier größten Netzbetreibern in Brasilien

LONDON, Großbritannien, 7. September 2019 /PRNewswire/ -- Nach dem großen Erfolg in Brasilien mit der Einführung des Aufstockens von Claro-Mobiltelefonen über einen Drittanbieter kann Electroneums brasilianische Community, die am schnellsten wachsende der Welt, jetzt Sendezeit und Daten von den vier größten Mobilfunkanbietern kaufen, die zusammen 95 % der Mobilfunknutzer im Land bedienen.

Das Aufstocken von Mobiltelefonen erfolgt nicht aufgrund einer direkten Vereinbarung oder Partnerschaft mit diesen Mobilfunknetzbetreibern. Stattdessen hat Electroneum einen bedeutenden Deal mit einem Drittanbieter ausgehandelt, der die Sendezeit und die Daten in großen Mengen von den MNOs kauft und an die Öffentlichkeit weiterverkauft.

Electroneum-Nutzer können jetzt ETN-Treuepunkte verwenden, um Claro, Vivo, Oi und TIM aufzuladen. Diese vier Netzwerke zusammen bieten laut einem Bericht Dienstleistungen für etwa 220 Millionen von den 231 Millionen Mobiltelefonverträgen in Brasilien.

„Dies ist das erste Mal, dass ETN-Nutzer ihre Mobiltelefone mit Sendezeit und Daten bei anderen Mobilfunknetzbetreibern aufladen können, die 95 % der Dienste in einem Land abdecken", sagte Richard Ells, CEO von Electroneum. „Es ist aufregend, unserer äußerst schnell wachsenden Community diesen Service bieten zu können."

Die am schnellsten wachsende Community von Electroneum befindet sich in Brasilien. Tausende von neuen Benutzern melden sich täglich an, da immer mehr Menschen herausfinden, wie einfach es mit der mobilen App Electroneum ist, die ihre Abonnenten mit bis zu 3 US-Dollar pro Monat in ETN belohnt.

Ells erklärte, dass ein multinationales Drittunternehmen große Mengen von Sendezeit und Daten von den größten MNOs der Welt kauft und sie Mobilfunknutzern in vielen Ländern anbietet.

Im August 2019 startete Electroneum den Aufstockdienst für Mobiltelefone über einen Drittanbieter in Brasilien, um es den Electroneum-Nutzern zu ermöglichen, Sendezeit und Daten mit Claro aufzustocken. Dies führte zu weiteren Vereinbarungen mit dem Mobilfunkanbieter, der es Electroneum-Nutzern ermöglichte, Sendezeit und Daten auch bei den anderen drei größten MNOs in Brasilien zu erwerben.

Anfang des Jahres startete Electroneum in Südafrika und schuf ein ETN-Ökosystem, das es Tausenden von Nutzern ermöglicht, ihre Mobiltelefone aufzustocken und Alltagsgegenstände wie Milch, Brot und Kaffee zu kaufen sowie Dienstleistungen wie Autowäschen, Haareschneiden und Taxis zu bezahlen.

Electroneum expandiert weiter und beweist, dass es echte Vorteile hat, ein Kryptowährungsnutzer zu sein. Sein nächster Schritt beim Vorstoß in Bezug auf die Einführung der ETN-Kryptowährung ist es, neue Geschäfte mit mehr Unternehmen, Einzelhändlern, Organisationen und Regierungen zu vermitteln.

