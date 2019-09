Electroneum permet à des tiers mobiles d'obtenir des recharges auprès des quatre plus grands opérateurs de réseau au Brésil

LONDRES, 7 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Après un grand succès au Brésil avec le lancement des recharges de téléphones mobiles Claro par l'intermédiaire d'un opérateur tiers, la communauté brésilienne d'Electroneum, qui connaît la croissance la plus rapide au monde, peut désormais acheter des minutes de communication et des données auprès des quatre plus grands opérateurs de réseau de téléphonie mobile, qui desservent ensemble 95 % des utilisateurs de téléphones mobiles dans le pays.

Les recharges mobiles ne résultent pas d'un accord direct ou d'un partenariat avec ces opérateurs de réseaux mobiles. À la place, Electroneum a conclu un important contrat avec un opérateur tiers qui achète les minutes de communication et les données en masse auprès des opérateurs de réseaux mobiles et les revend au public.

Les utilisateurs Electroneum peuvent désormais utiliser les récompenses ETN pour recharger les téléphones mobiles Claro, Vivo, Oi et TIM. Selon un rapport, ces quatre réseaux réunis desservent environ 220 millions des 231 millions d'abonnés à la téléphonie mobile au Brésil.

« C'est la première fois que les utilisateurs d'ETN peuvent recharger leurs téléphones mobiles avec du temps d'antenne et des données avec des opérateurs de réseau mobile couvrant 95 % du service dans un pays », a déclaré le directeur général d'Electroneum, Richard Ells. « C'est excitant d'offrir ce service à notre communauté, forte de la croissance la plus rapide. »

Le Brésil représente la communauté dotée de la croissance la plus rapide d'Electroneum . Des milliers de nouveaux utilisateurs s'inscrivent quotidiennement, alors que de plus en plus de gens découvrent à quel point il est facile d'utiliser l'application mobile Electroneum, qui offre aux abonnés jusqu'à 3 dollars par mois en ETN.

M.Ells a expliqué que la multinationale tierce achète en masse des minutes de communication et des données auprès des plus grands opérateurs de réseaux mobiles du monde et l'offre aux utilisateurs de téléphones mobiles de nombreux pays.

En août 2019, Electroneum a lancé un service tiers de recharge mobile au Brésil, permettant à des milliers d'utilisateurs Electroneum de recharger leur temps d'antenne et leurs données avec Claro. Cela a conduit à la conclusion d'autres accords avec le fournisseur tiers de recharges mobiles afin de permettre aux utilisateurs d'Electroneum d'acheter du temps d'antenne et des données avec les trois autres plus grands opérateurs de réseau mobile au Brésil.

En début d'année, le service Electroneum a été lancé en Afrique du Sud, créant ainsi un écosystème ETN permettant à des milliers d'utilisateurs d'acheter des recharges de téléphones portables et des articles de la vie quotidienne tels que du lait, du pain et du café, ainsi que de payer pour obtenir des services, comme par exemple le lavage de voitures, le coiffeur et les taxis.

Electroneum continue à se développer et se révèle être d'une véritable utilité pour les utilisateurs de crypto-monnaies. La prochaine étape de leur campagne en faveur de l'adoption massive de la crypto-monnaie ETN consiste à négocier de nouveaux accords avec davantage de sociétés, de commerces, d'organisations et de gouvernements.

