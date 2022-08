Eleglide lance un nouveau scooter électrique : Coozy

PARIS, 14 août 2022 /PRNewswire/ -- Eleglide, un innovateur dans le domaine des scooters et vélos électriques, lance son nouveau scooter appelé Coozy . Le nom « Coozy » est une combinaison de « cool » et de « cozy », soulignant le fait que les utilisateurs auront l'air cool et se sentiront à l'aise lors de leurs déplacements.

Conçu pour les personnes se rendant au travail, le Coozy présente un look minimaliste. Il possède un corps sombre avec une béquille dissimulée, un tableau de bord intégré et un phare encastré. Pour lui donner une apparence encore plus sobre, la plupart des fils sont masqués par le capot. Le look épuré et décontracté de Coozy peut facilement s'accorder avec votre tenue de travail.

Équipé d'un moteur de 350 W, Coozy peut atteindre une puissance maximale de 540 W et une vitesse maximale de 25 km/heure. La batterie de 450 Wh lui permet de parcourir 50 à 55 km avec une charge complète, soit plus longtemps que la plupart des scooters urbains.

Pour assurer un haut niveau de sécurité, Coozy est conçu avec un double système de freinage composé d'un E-ABS et d'un frein à disque arrière, permettant un arrêt plus sûr. Pour une meilleure protection de la batterie, le boîtier de cette dernière est fabriqué en alliage d'aluminium résistant aux chocs, aux perforations et à l'eau. En outre, Coozy accompagne les utilisateurs de jour comme de nuit grâce à ses quatre feux lumineux, dont un phare avant, un feu de freinage arrière et deux feux de direction. Des dispositifs de sécurité supplémentaires peuvent être facilement observés sur le modèle Coozy, notamment un tapis antidérapant, deux poignées antidérapantes, trois réflecteurs, un mécanisme de pliage à double verrouillage, etc.

Pour assurer une conduite confortable, Coozy dispose de pneus de 10 pouces qui roulent en douceur, d'une suspension avant qui absorbe les chocs et d'un marchepied de 19 cm qui permet aux utilisateurs de se tenir debout en toute stabilité.

Le point fort de Coozy réside dans son contrôle intelligent. L'écran LED intégré permet aux utilisateurs de lire diverses informations, telles que le mode de vitesse et le niveau de la batterie, et d'activer plusieurs fonctions, notamment le changement de mode de vitesse, l'activation du mode de poussée, etc. De plus, il est également possible de contrôler Coozy via l'application « Green Drive » prenant en charge iOS 12.0+ et Android 4.3+. Plus de fonctions peuvent être exécutées grâce à l'application intelligente, notamment le changement de l'unité de vitesse, le réglage du mode de démarrage à zéro, etc.

Célébration du nouveau modèle sur Geekbuying

Pour célébrer la sortie de Coozy, celui-ci bénéficie d'une offre spéciale au prix de 549,99 € uniquement sur le site officiel d'Eleglide et la plateforme mondiale de commerce électronique Geekbuying du 23 au 30 août. Eleglide offre une garantie d'un an et un retour facile pendant 14 jours à tous les utilisateurs de Coozy qui commandent sur Eleglide.com.

