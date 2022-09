Eleglide présente 2 nouveaux vélos électriques - Citycrosser & Tankroll

BERLIN, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Eleglide a dévoilé deux nouveaux vélos électriques au public – Citycrosser et Tankroll. Leur apparition fait entrer Eleglide dans un nouveau chapitre de l'innovation en matière de bicyclettes électriques.

Citycrosser

Citycrosser est un vélo de ville à couple conçu pour répondre à la demande de conduite urbaine.

Il offre une apparence attrayante. Le cadre principal est blanc brillant avec quelques lignes dorées. Le mariage parfait du blanc éclatant et de l'or fait ressortir l'apparence.

Ce qui ravit le plus les coureurs, c'est qu'il dispose d'un capteur de couple. Il détermine la quantité d'énergie électrique à fournir au vélo en mesurant le couple que le cycliste utilise pour pédaler, tandis qu'un capteur de cadence détermine la vitesse à laquelle le cycliste pédale.

Un vélo à couple offre de nombreux avantages. Grâce à un capteur de couple, vous obtiendrez facilement de l'énergie électrique en pédalant avec peu d'effort dans les montées. Mais avec un capteur de cadence, vous n'aurez de la puissance que si vous pédalez assez vite. Évidemment, ce dernier nécessite plus de force pour pédaler.

Autre point fort : les pneus extrêmement fins. Avec une taille de 700 x 38 c, ces pneus CST fins ont moins de friction mais plus de vitesse, permettant une conduite plus rapide et plus douce. De plus, ils sont renforcés de fils d'acier pour une excellente résistance à l'usure, à la perforation et à la durabilité.

Citycrosser présente d'autres avantages, comme un moteur de 250 W offrant un couple de 45 Nm et une vitesse de pointe de 25 km/h, une batterie de 360 Wh supportant une course de 75 km, un dérailleur Shimano à 7 vitesses, un tableau de bord à affichage LCD, etc.

Tankroll

Tankroll est un vélo polyvalent conçu pour divers terrains.

Il est équipé d'une batterie de 480 Wh pour une course de 70 km et d'un moteur de 250 W qui délivre un couple de 57 Nm et une vitesse de pointe de 25 km/h.

Le plus étonnant, ce sont les gros pneus tout-terrain. Mesurant 26 "x 4 ", ces pneus larges vous offrent une meilleure adhérence et une meilleure traction sur les surfaces irrégulières. Ils sont également renforcés par des fils d'acier pour une excellente durabilité. Avec ces pneus solides, Tankroll est capable de s'adapter à tous les terrains.

En outre, Tankroll est équipé d'un dérailleur à 7 vitesses pour une conduite facile et d'une suspension hydraulique avec verrouillage pour une conduite souple et régulière.

Remise pour les nouvelles versions

Eleglide a pour objectif de rendre les transports à faible taux d'émission abordables pour tous. Citycrosser et Tankroll ont prouvé leur résolution à des prix compétitifs. De plus, du 15 au 22 septembre, ils proposent des offres spéciales avec Citycrosser à 1 049,99 € et Tankroll à 1 149,99 € sur Eleglide.com et Geekbuying.com.

