Elektor International présente un nouvel amplificateur de puissance audio haut de gamme

Le kit d'amplificateur de puissance Elektor Fortissimo-100 est désormais un projet Elektor Jumpstarter.

Le Fortissimo-100 d'Elektor

Le spécialiste du design audio d'Elektor, Ton Giesberts, a une fois de plus publié un design phénoménal pour un amplificateur de puissance audio haut de gamme, l' Elektor Fortissimo-100 . Les résultats de l'amplificateur sur le banc d'essai ont mis au défi le matériel de test Audio Precision d'Elektor.

Dans une tentative d'équilibrer la conception et l'ingénierie de l'électronique analogique de haut niveau et les circuits intégrés complexes, la programmation, les CMS et les modules commerciaux si dominants de nos jours, l'amplificateur audio Fortissimo-100 suit les traces de ses prédécesseurs renommés comme le Crescendo, le High-End Power Amplifier, le Q-Watt, le D-Watt et de nombreux autres projets internes d'Elektor réputés pour leurs performances incroyables, leur qualité sonore, leur fiabilité et la certitude de pouvoir les reproduire chez soi. Au fil des ans, des milliers d'amateurs ont construit ces amplificateurs et ont apprécié leurs performances exceptionnelles ainsi que la joie, la fierté et la satisfaction d'un produit fait maison par rapport à tout ce qui est acheté dans le commerce.

Les spécifications, la facilité de construction et la stabilité globale du Fortissimo-100 sont jugées si bonnes qu'Elektor propose le projet sous la forme d'un kit de pièces à assembler chez soi, avec des outils ordinaires.

Contenu du kit

Le kit contient toutes les pièces nécessaires à la construction d'un monobloc Fortissimo-100 :

Un jeu de circuits imprimés de haute qualité

Un dissipateur thermique

Des pièces mécaniques, comme des supports et des rondelles d'isolation en mica pour les transistors de puissance.

Toutes les pièces sont à trou de passage.

Conformément à la philosophie de conception « sans compromis » de ce projet, des pièces plombées (à trou de passage) sont utilisées tout au long du projet. Ainsi, il n'y a pas de CMS ou d'autres pièces minuscules à souder, ou de pièces « boîte noire » comme des microcontrôleurs ou de circuits intégrés complexes. Le kit Elektor est accompagné d'un manuel de montage détaillé étape par étape qui devrait permettre à tout amateur d'audio capable de travailler avec précision et de manière sensée d'assembler le monobloc et de profiter de la qualité sonore. Deux monoblocs sont nécessaires pour construire un amplificateur stéréo Fortissimo-100, ainsi qu'une alimentation symétrique stabilisée de 40 V. L'alimentation n'est pas incluse dans le kit, mais une source est suggérée dans la description du projet afin que les lecteurs puissent choisir en fonction de leurs besoins.

Obtenez votre kit amplificateur de puissance Elektor Fortissimo-100 disponible dans la boutique Elektor .

