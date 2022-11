Elektrický svět: Představení značky GWM v Brazílii a globální premiéra vozu HAVAL H6 PHEV 4WD

PAO-TING, Čína, 28. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Společnost GWM se 23. listopadu představila v Muzeu zítřka v Riu a zároveň uvedla na světovou scénu model HAVAL H6 PHEV 4WD. GWM Brazil bude jako průkopník vozidel s alternativním pohonem nabízet čistší a chytřejší řešení pro dopravu.

Společnost GWM na této akci představila stovkám médií a investorů svou vizi značky, chytré elektrické technologie a obchodní plán pod heslem „Tomorrow is ON" (Zítřek je tu).

První globální model značky GWM, HAVAL H6 PHEV 4WD, pochází z jejího závodu v Iracemápolisu, který na začátku letošního roku prošel technologickou modernizací od skupiny Daimler. HAVAL H6 PHEV 4WD používá také aktualizované logo HAVAL, které odráží jeho nejnovější elektronické technologie a image. Vůz speciálně navrhl a vyladil R&D tým společnosti GWM na základě místních silničních podmínek, cestovních zvyklostí uživatelů a parametrů moderní nabíjecí sítě. K jeho přednostem patří nejlepší dojezd ve své třídě čítající 170 km, maximální točivý moment 762 Nm a výkon až 289 kW, dosažený díky technologii DHT, kterou nezávisle vyvinula společnost GWM v rámci platformy L.E.M.O.N. (zkratka pro Lightweight Electrification, Multi-purpose, Omni-protection a Networking – lehká elektrifikace, všestrannost, bezpečnost, propojení).

„Mimořádně dlouhý dojezd modelu HAVAL H6 PHEV osvobozuje od častého nabíjení. Na testovací jízdě prokázal rychlou a silnou akceleraci. Nabízí také dálkové ovládání pomocí aplikace a hlasové ovládání. Skutečně inovativní, vynikající zážitek," řekl po testovací jízdě reportér místních médií.

Model HAVAL H6 PHEV 4WD by se měl začít do Brazílie dodávat v prvním čtvrtletí příštího roku a další elektrifikované modely budou následovat. Brazílie se tak pro společnost GWM stane mezníkem a regionálním centrem pro další rozšíření prodeje vozidel s alternativním pohonem na latinskoamerické trhy.

Na začátku letošního roku společnost GWM oficiálně převzala bývalý závod společnosti Daimler v Iracemápolisu a oznámila jeho plánovanou inteligentní a digitální transformaci. Při červnové návštěvě závodu ocenil špičkové technologie GWM v oblasti inteligence vozidel a alternativního pohonu také brazilský viceprezident Hamilton Mourão.

„Společnost GWM je připravena nabídnout uživatelům vozidla na alternativní pohon s inovativními prvky a moderními technologiemi, které jim umožní poznat čistou a inteligentní dopravu," říká prezident GWM Brazil Jang Wej-čchi.

O společnosti GWM

Společnost Great Wall Motor Co. Ltd. (dále jen „GWM"), založená v roce 1984, je mezinárodní podnik vyrábějící automobily různých značek. Společnost GWM zřídila výzkumná a vývojová centra a centra technologických inovací v Číně, Spojených státech, Kanadě, Německu, Rakousku, Japonsku, Jižní Koreji, Indii a dalších zemích a regionech. V oblasti alternativního pohonu vozidel je držitelem 1301 vydaných a 914 licencovaných patentů. V duchu své strategie do roku 2025 hodlá GWM pokračovat v budování oboustranně výhodného průmyslového ekosystému s partnery z předchozích i následných článků dodavatelského řetězce a investovat do výzkumu a vývoje s cílem přinést zákazníkům po celém světě ekologičtější, inteligentnější a bezpečnější výrobky.

