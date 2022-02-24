Электровелосипеды HIMO Max проходят сертификацию CE

Преимущества линейки HIMO Max

Сертификация CE производится профессиональной лабораторией SGS после тестирования продукции на соответствие требованиям к качеству и безопасности

Какие трудности могут возникнуть, если электровелосипед не соответствует стандарту EN15194?

Во-первых, такие велосипеды не обеспечивают надлежащий уровень безопасности, что может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Во-вторых, пользователям недоступно гарантийное обслуживание, а также страховка. В-третьих, владельцев таких велосипедов может задержать полиция с последующим наложением штрафа.

Модели HIMO Max прошли 10 тысяч испытаний для проверки всех характеристик. Выданный компанией SGS сертификат CE подтверждает соответствие качества продукции европейскому стандарту EN15194, гарантируя безопасность эксплуатации электровелосипедов.

Обновление всей линейки безопасной и качественной продукции HIMO

Линейка HIMO Max представлена шоссейными электровелосипедами C26 Max и C30 Max, складными электровелосипедами Z16 Max, Z20 Max и ZB20 Max, а также скутером L2 Max. Данный ассортимент покрывает большинство сценариев городских поездок. В новых электровелосипедах не используется акселератор. Вместо него установлена интегрированная система, где ускорение реализуется за счет педалирования.

Система интеллектуального векторного управления Z20 Max предназначена для экономии энергии, 6-скоростной переключатель Shimano обеспечивает высокую выходную мощность, а запас хода может достигать 80 км.

L2 Max оснащен системой интеллектуального управления на основе технологий искусственного интеллекта. С новой моделью аккумулятора запас хода составляет 40-50 км, а срок работы увеличен на 20-30%. Кроме того, 10-дюймовые сверхширокие шины с газовой смесью и удобная подножка в форме кленового листа обеспечивают более высокий уровень устойчивости и проходимости.

С 21 февраля по 21 марта модели HIMO Z20 Max, ZB20 Max и L2 Max будут в продаже на Amazon, официальном веб-сайте компании HIMO, AliExpress и на других платформах. Начальная цена составит всего 969 / 1449 / 629 евро соответственно. Модели также будут доступны в крупных офлайн-каналах продаж, например, в магазинах MediaMarkt. В этот период также будут проводиться розыгрыши шлемов и велосипедных замков HIMO.

Информация о компании HIMO

Компания HIMO проводит исследования в области разработки и производства двухколесных электровелосипедов с целью создания комплексных решений для городских поездок и интеллектуальной «зеленой» транспортной инфраструктуры.

Электровелосипеды HIMO стали частью международной платформы Xiaomi Youping. В ближайшем будущем компания HIMO планирует выпуск ряда продуктов для различных сценариев использования. Следите за новостями компании!

Контакты для прессы

Amy Miller (Эми Миллер)

эл. почта: [email protected]

тел.: +86 13928317901

веб-сайт: https://www.himoebike.store

Facebook: https://www.facebook.com/himoebike.store

Фото -- https://mma.prnewswire.com/media/1750519/6845a8995f5d168a8fcdc0a656a12ab.jpg

SOURCE HIMO Ebike