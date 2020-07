Elena Baturina annonce le lauréat du Prix du choix de la fondatrice dans le cadre d'un concours international pour les étudiants à l'appui des Objectifs de développement durable de l'ONU

LONDRES, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le dernier des cinq prix du concours international pour les étudiants « Second Life of Things in Design » a été décerné aux créateurs de PackZero, un réseau de livraison circulaire qui combine un emballage réutilisable avec une collecte et une livraison hybrides. Le projet de Ruoyi An, Yanhui Ban et Shijie Luan, étudiants à l'ArtCenter College of Design, aux États-Unis, a été sélectionné comme lauréat par la fondatrice du groupe de réflexion BE OPEN, l'entrepreneuse et philanthrope Elena Baturina.

PackZero propose de transformer le système actuel de distribution de détail en ligne qui draine les ressources, avec un réseau de livraison circulaire qui combine des emballages réutilisables gonflables à une expérience hybride de collecte et de livraison. Cela implique de construire des plaques tournantes centrales à des endroits que les utilisateurs fréquentent ou trouvent facilement accessibles, réduisant ainsi le nombre global de kilomètres parcourus par les produits. L'emballage réutilisable doit être fabriqué à partir de matériaux biodégradables durables, dont la recherche estime qu'ils peuvent être potentiellement utilisés jusqu'à 100 fois, ce qui devrait réduire les déchets d'emballage d'expédition dans le monde de 20 % entre 2020 et 2030.

« J'ai choisi de soutenir PackZero en raison de l'approche aux multiples aspects de son système face à l'immense problème des déchets d'emballage. Je pense que plus la solution prend en compte de nombreux aspects d'une question, plus elle sera efficace. Pourtant, je trouve l'ambition et la pensée qui sous-tendent chacune des participations des finalistes remarquables, et je suis profondément impressionnée par celles-ci. J'espère que ce concours contribuera à stimuler un plus grand engagement parmi les jeunes concepteurs des entreprises, organismes publics et corps d'État centrés sur les ODD. Je suis très impatiente de voir dans quelle mesure ces projets vont évoluer. » - Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN.

En 2019, BE OPEN et Cumulus ont uni leurs forces pour organiser un concours international visant à soutenir le programme d'ODD de l'ONU. Les étudiants en arts, en design et en architecture ont soumis des travaux qui démontrent une approche orientée vers le design des problèmes de durabilité, de production et de consommation plus judicieuses formulés par l'un des ODD. Le projet a recueilli un total de 683 candidatures provenant de 44 pays.

Le concours a offert 4 prix supplémentaires : trois principaux gagnants ont été sélectionnés par le jury international, recevant les sommes de 10 000 €, 6 000 €, 4 000€ conjointement offertes par BE OPEN et Cumulus ; le vote en ligne a sélectionné le gagnant du Prix du vote public de 2 000 €. Tous les lauréats assisteront à la cérémonie de remise des prix pour présenter leurs idées à un panel d'universitaires, de professionnels du design et d'experts en développement durable.

SOURCE BE OPEN Foundation