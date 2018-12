Elena Baturinas Denkfabrik "BE OPEN" gibt den Gewinner des globalen offenen Aufrufs zur RGB-Palette bekannt

LONDON, December 10, 2018 /PRNewswire/ --

BE OPEN, ein von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründeter kreativer Thinktank, hat den Gewinner seines jüngsten offenen globalen Aufrufs, der über verschiedene soziale Netzwerke lief, bekannt gegeben.

Der offene Aufruf mit dem Titel "BEOPEN in RGB" bot die perfekte Gelegenheit für kreative Köpfe überall auf der Welt, die sich von alltäglichen Dingen inspirieren lassen, sie in ihre eigene Vision umsetzen und sogar die Art und Weise verändern können, wie andere Menschen die Welt um sich herum wahrnehmen. BE OPEN bittet die Teilnehmer, ihre Vision auf möglichst anschauliche Art und Weise zu präsentieren. Damit möchte der Thinktank innovative Ansätze finden und neue kreative Bande zwischen Menschen überall auf der Welt knüpfen.

Diesmal hat BE OPEN alle Interessierten dazu aufgerufen, sich mit den Grundlagen von Farbfoto- und -videografie zu beschäftigen, um sich Inspiration für gegenwärtige kreative Arbeiten zu holen. Das RGB -Farbmodell wurde auf Grundlage der Theorien des trichromatischen Farbsehens entwickelt, die erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts auftauchten. Bereits 1861 wurde von J. C. Maxwell das erste permanente Farbfoto mit drei Filtern aufgenommen, nämlich Rot, Grün und Violettblau.

Zu Ehren dieser Leistung teilten die Teilnehmer ihre einschlägigen visuellen Darstellungen rund um die einfache Farbpalette aus Rot, Grün und Blau auf Instagram mit dem Hashtag #BEOPENinRGB und feierten damit die Möglichkeit, die Welt um sich herum kreativ zu interpretieren.

Einsendungen wurden bis zum 30. November 2018 angenommen. Nachdem BE OPEN dutzende herausragender Einsendungen aus aller Welt einige Tage lang ausgewertet hatte, wurde nun Butron Delcastel @butron_dc, ein bemerkenswerter Straßenkünstler aus Spanien, als Gewinner bekannt gegeben. Das Siegerbild: eine Eule, die mit fluoreszierendem Spray gemalt ist und ihre Farbe ändert. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 300 €.

BE OPEN bedankt sich bei allen Teilnehmern für ihre großartigen Beiträge zu der Ausschreibung!

BE OPEN ist eine globale Initiative mit dem Ziel, Kreativität und Innovation zu fördern. Der Thinktank möchte Menschen und Ideen dabei unterstützen, Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Die kulturelle und gesellschaftliche Initiative wurde von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet. BE OPEN hat sich zum Ziel gesetzt, kreatives Denken durch ein System aus Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Master-Classes und kulturellen Events nutzbar zu machen.

