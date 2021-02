Eleve a sua produtividade ao próximo nível com o Work Shift Calendar (Shifter) na AppGallery hoje

Disponível em mais de 30 idiomas, o Work Shift Calendar (Shifter) oferece uma ampla gama de recursos úteis para ajudar os usuários a manter o controle de suas tarefas. Por exemplo, o aplicativo permite que os usuários configurem seus calendários de turnos até os mínimos detalhes, incluindo a opção de incluir turno dividido e tempo de descanso, além de detalhar as várias ações necessárias no início ou no final de cada turno. Os usuários também podem definir um alarme específico para os diferentes turnos, o que os ajuda a identificar rapidamente o turno seguinte, sem precisar sequer olhar seus dispositivos.

A LRHSoft está totalmente comprometida em oferecer a melhor assistência aos trabalhadores de turnos e isso se reflete na infinidade de funções convenientes de qualidade de vida disponíveis no Work Shift Calendar (Shifter). O aplicativo permite que os usuários personalizem a aparência de cada turno no calendário por meio de opções como cor do plano de fundo, bem como a cor e o tamanho do texto para ajudá-los a acompanhar facilmente sua agenda com um único olhar. Além disso, existe até mesmo um ajuste para renda, onde os usuários podem registrar seu salário e horas de trabalho para calcular quanto estão ganhando e planejar de acordo com suas metas de renda.

Todos os usuários podem baixar o Work Shift Calendar (Shifter) gratuitamente, mas a LRHSoft entende que os usuários têm necessidades distintas, e os usuários mais avançados exigem mais recursos do que os demais, e assim, o aplicativo vem com uma opção premium disponível para os usuários comprarem no aplicativo. Esta versão pro oferece substancialmente mais customização e recursos, incluindo opção de compartilhamento de formato PDF, duplicação de turno, numeração de semana, capacidade de adicionar imagem e muito mais.

AppGallery capacita desenvolvedores com HMS Core para elevar a experiência do aplicativo

Para oferecer aos usuários avançados a opção de comprar a versão premium, os desenvolvedores da LRHSoft colaboraram estreitamente com a Huawei para integrar o kit In-App Purchase do Huawei Mobile Services (HMS) Core, um conjunto de dispositivos abertos e recursos de nuvem desenvolvidos para capacitar a inovação de aplicativos. Com o In-App Purchase Kit da HUAWEI, os usuários podem adquirir os recursos Pro de forma segura e sem esforço com um ou dois toques.

A integração com o kit provou ser muito útil também para a LRHSoft. Os usuários ativos da AppGallery agora cresceram 1.600% atingindo mais de 570 mil em um período de semanas, desde que o kit foi implementado. Além disso, todo o processo de integração foi muito tranquilo graças ao rápido suporte da Huawei, que ajudou a LRHSoft a resolver seus problemas técnicos sem interromper seus serviços.

"Estamos muito entusiasmados em integrar a AppGallery e oferecer o Work Shift Calendar (Shifter) a milhões de usuários da Huawei", disse María Spreáfico, gerente de marketing da LRHSoft. "O processo de adesão à AppGallery e integração do In-App Purchase Kit da HUAWEI tem sido satisfatório. A dedicação da equipe ao nosso sucesso é algo que os desenvolvedores normalmente não vivenciam, e isso oferece muita segurança."

O Work Shift Calendar (Shifter) está disponível para download gratuitamente via AppGallery em https://appgallery.huawei.com/#/app/C101666933 .

Para mais informações, acesse o site Huawei Developer Forum em https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub .

Sobre a AppGallery – um dos três principais mercados de aplicativos do mundo

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Nosso recurso HMS Core exclusivo permite que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando mais conveniência e uma experiência mais agradável, e isso é parte de nossa mais ampla estratégia 1 + 8 + N na Huawei.

Em relação à AppGallery, nossa visão é torná-la uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteger estritamente a privacidade e a segurança dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência única e inteligente. Como um dos três principais mercados mundiais de aplicativos, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, incluindo navegação e transportes, notícias, mídia social e muito mais. A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conta com 530 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. A Huawei fez parceria com 2,3 milhões de desenvolvedores em todo o mundo e o total de downloads da AppGallery chegou a 384,4 bilhões de vezes em 2020.

Sobre o recurso HMS Core – Blocos de construção abrangentes de ecossistemas que capacitam o desenvolvimento de aplicativos

O recurso HMS Core oferece uma ampla gama de recursos de dispositivos abertos e de nuvem, que facilitam o desenvolvimento eficiente, o crescimento rápido e a monetização flexível. Isto permite aos desenvolvedores globais buscar inovações revolucionárias, oferecer experiências de usuário de nível superior e tornar o conteúdo e os serviços premium amplamente acessíveis.

