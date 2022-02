Elevez votre vision avec l'ordinateur portable AERO de GIGABYTE

L'AERO 16, qui vient d'être lancé, utilise un écran OLED 16:10 (nombre d'or) 4K et un encadrement ultra mince sur 4 côtés; révolutionnant le champ de vision des créateurs. En plus de sa gamme de couleurs ultra large qui couvre 100 % de DCI-P3 de qualité cinématographique, chaque ordinateur portable a été soumis à des corrections et à des certifications par les autorités dans le domaine de la couleur, soit X-Rite et Pantone, avant de quitter l'usine, ce qui assure un affichage des couleurs des plus précis.