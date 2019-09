Elixxir annonce le lancement d'AlphaNet public, géré par des opérateurs de nœuds indépendants

« Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant de nombreuses années pour concevoir et développer la plate-forme de protection de la vie privée Elixxir. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à la plate-forme pour y échanger des communications privées. Parler d'une telle plate-forme et la décrire est une chose, faire en sorte qu'elle soit utilisable sur un smartphone est une autre affaire. Je suis très fier de notre équipe qui a réussi à faire cela », a déclaré David Chaum.

Dans les semaines à venir, les utilisateurs auront l'occasion de tester par eux-mêmes la version alpha publique du réseau xx. Actuellement, des partenaires triés sur le volet testent la version alpha publique. La version alpha publique sera immédiatement à même de traiter 500 transactions par seconde et devrait osciller entre 2 500 et 5 000 transactions par seconde d'ici quelques semaines.

Les nœuds da la version alpha publique du réseau xx sont gérés par un échantillon représentatif des meilleurs opérateurs de nœuds dans le monde entier. Parmi les opérateurs, on trouve Bitcoin.com, Chainzilla, Everstake, Incrypt, Iqlusion et Simply VC. Sélectionnés avec le plus grand soin par Elixxir, ces opérateurs de nœuds apporteront leur expertise et leurs commentaires pour éclairer la version bêta décentralisée du réseau xx plus tard cette année.

« C'est formidable de voir qu'Elixxir est disponible publiquement pour de grands volumes de tests. Je suis fan. Certains aspects de ma vie sont confidentiels, c'est pourquoi j'ai hâte d'utiliser leur plate-forme de protection de la vie privée », a déclaré Roger Ver, président exécutif de Bitcoin.com.

À propos d'Elixxir :

Dirigée par le cryptographe mondialement célèbre David Chaum , inventeur de la monnaie numérique et père de l'anonymat en ligne, Elixxir est une plate-forme de transactions qui protège la vie privée. Les nœuds du réseau xx protègent la confidentialité en exécutant le logiciel Elixxir mix qui masque les métadonnées générées par les activités quotidiennes des utilisateurs. La plate-forme prendra en charge la messagerie sécurisée, les paiements et le transfert des données des applications décentralisées (dApp). Elixxir est capable de prendre en charge des volumes importants avec un traitement extrêmement rapide pour soutenir l'adoption mondiale de la blockchain décentralisée par les consommateurs à l'échelle mondiale.

À propos du collectif xx :

Le collectif xx est la communauté mondiale qui soutient les projets de David Chaum. Elle comprend quelque 3 000 membres de la communauté qui se sont rassemblés pour sécuriser l'accès anticipé à l'Elixxir Alpha Messenger et autres informations et fonctionnalités du réseau xx. L'application du collectif xx est disponible sur iOS et Android pour prendre en charge la participation à la plate-forme de protection de la vie privée Elixxir et à la blockchain Praxxis en route vers MainNet. Vous trouverez des informations à l'adresse www.xxcollective.io

