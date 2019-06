Elixxir sélectionne 600 nœuds pour le programme BetaNet

LOS ANGELES, 24 juin 2019 /PRNewswire/ -- Elixxir , plateforme de blockchain révolutionnaire qui protège les métadonnées de David Chaum, annonce la sélection de 600 nœuds afin de contribuer au lancement de BetaNet de la plateforme. L'annonce de la sélection d'aujourd'hui marque la fin du processus de sélection BetaNet en six étapes d'Elixxir, qui est guidé par les commentaires et les critiques de la communauté.

Sélectionnés en trois groupes, les nœuds BetaNet soutiendront le développement d'une plateforme décentralisée de protection des métadonnées d'Elixxir, qui combine véritable confidentialité et évolutivité grand public. Elixxir a conçu trois groupes de nœuds pour garantir une même distribution à travers le monde, en minimisant la latence du réseau, tout en soutenant les objectifs de développement critique à accomplir par BetaNet. Chaque groupe se verra confier des responsabilités spécifiques à mesure de l'avancement du programme BetaNet ; pour en savoir plus sur chaque groupe, veuillez consulter le blog d'Elixxir .

« L'équipe d'Elixxir se félicite du nombre, de la diversité, et plus particulièrement de la haute qualité, des applications de nœuds. C'est formidable de réunir dans le BetaNet d'Elixxir un si grand nombre d'individus passionnés et talentueux, dans le cadre de notre effort consistant à fournir une confidentialité véritablement décentralisée pour la première fois à l'échelle des consommateurs », a déclaré David Chaum, fondateur et PDG d'Elixxir.

L'équipe d'Elixxir travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des trois groupes au cours des prochains mois en vue de fournir le soutien et l'orientation nécessaires au déploiement réussi du protocole cMix à grande échelle, qui est prévu pour l'automne prochain. Le BetaNet s'efforcera d'aider Elixxir à bâtir un réseau évolutif et dynamique, incluant le soutien à la boîte à outils ArrowSDK d'Elixxir pour les développeurs tiers, qui a été annoncée la semaine dernière par Elixxir.

Les candidats des nœuds sélectionnés seront notifiés aujourd'hui de leur sélection et de leur groupe par courrier électronique, les groupes de nœuds étant également publiés sur le Forum public des nœuds d'Elixxir.

À propos d'Elixxir :

Dirigée par le cryptographe mondialement célèbre David Chaum , inventeur de la trésorerie numérique et père de l'anonymat en ligne, Elixxir est une plateforme de transactions qui fonctionne sur une blockchain intégrale. Les nœuds Elixxir protègent la confidentialité en combinant chiffrement de bout en bout et réseau mélangé qui masque les métadonnées générées par les activités quotidiennes d'un utilisateur. La plateforme supportera la messagerie sécurisée, les paiements et le transfert de données des applications décentralisées (dApp). Elixxir est capable de supporter des volumes de transaction élevés, grâce à un traitement extrêmement rapide pour soutenir l'adoption mondiale de la blockchain décentralisée par les consommateurs.

