Elle est enfin là : EcoFlow DELTA 2 arrive en Europe

BERLIN, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, une société de solutions d'énergies renouvelables et d'alimentation portable, annonce aujourd'hui le lancement de DELTA 2 sur la boutique en ligne d'EcoFlow et sur Amazon. Les clients qui achèteront la nouvelle station électrique portable lors de la première semaine de vente recevront un sac étanche DELTA 2 offert.

EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station

Lancée à l'IFA 2022 début septembre, DELTA 2 a rapidement fait les gros titres de la communauté IFA et a été reconnue par les plus grands médias, notamment CNN, Frandroid, Make Use Of et Techaeris. Etant convaincu que DELTA 2 est un produit révolutionnaire qui aura un impact positif sur notre mode de vie à tous, EcoFlow a décidé de faire un cadeau aux consommateurs.

« La station électrique portable DELTA 2 est un appareil essentiel pour chaque foyer, en particulier dans ce contexte de la hausse des coûts de l'énergie et des défaillances fréquentes du réseau », affirme Bruce Wang, PDG d'EcoFlow. « L'un des principes fondamentaux d'EcoFlow est d'œuvrer en faveur de l'environnement en fournissant des solutions d'énergie renouvelable fiables au plus grand nombre de foyers possible. DELTA 2 représente pour nous le moyen idéal de le faire. »

DELTA 2 est vendue au prix de 1 199 € sur la boutique en ligne d'EcoFlow et sur Amazon. Des packs comprenant la batterie supplémentaire DELTA 2 et des combinaisons de panneaux solaires portables EcoFlow sont également disponibles. Du 16 au 23 septembre, les clients qui achèteront DELTA 2 recevront gratuitement un sac étanche DELTA 2, vendu au prix de 69 €. Parallèlement, les utilisateurs ayant rejoint le groupe Facebook d'EcoFlow pourro nt utiliser des coupons exclusifs de 5% et 10% de réduction pour acheter DELTA 2.

Par ailleurs, EcoFlow a révélé que l'utilisation de batteries LFP par DELTA 2 sera reproduite dans le développement des futurs produits de la société et qu'une nouvelle série de stations électriques portables alimentées par des batteries LFP sera lancée dans les prochains mois.

« Les batteries LFP constituent une alternative plus stable et plus durable aux batteries traditionnelles, ce qui représente une évolution majeure dans le secteur de l'énergie », ajoute Bruce Wang, PDG d'EcoFlow. « EcoFlow est l'une des premières entreprises du secteur à s'engager à utiliser des batteries LFP, alors que nous visons à offrir une plus grande indépendance énergétique aux foyers pour contrer l'insécurité énergétique croissante. »

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses stations électriques portables et ses accessoires respectueux de l'environnement. EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en créant des batteries renouvelables silencieuses, plus légères et plus durables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans tous les pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

